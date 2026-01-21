Transportledare - Sommarvikariat, Malmö

Processbemanning Svenska AB / Logistikjobb / Malmö
2026-01-21


Visa alla logistikjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö, Lomma, Lund, Svedala, Kävlinge eller i hela Sverige

Placeringsort: Malmö | Period: v.25-33 (flexibelt)
Vill du ha en nyckelroll i ett företag som bidrar till en mer hållbar framtid? Vi söker nu en transportledare för sommaren på heltid, dagtid som vill vara med och säkerställa effektiva och hållbara transporter.
Om rollen
Som transportledare ansvarar du för den dagliga planeringen och uppföljningen av transporter. Du är en viktig länk mellan kunder, chaufförer och interna funktioner och ser till att flödet fungerar smidigt, säkert och kostnadseffektivt.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Planera, boka och följa upp transporter

Daglig kontakt med chaufförer, åkerier och kunder

Säkerställa att transporter sker enligt gällande lagar, avtal och säkerhetskrav

Hantera avvikelser och hitta snabba lösningar

Administrativa uppgifter kopplade till transportplanering

Vem är du?

Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo

Du har lätt för samarbete och kommunikation

Du har god datorvana och är snabblärd i nya system

Vi ser gärna att du studerar inom logistik, transport, supply chain eller liknande område

Erfarenhet av transportledning eller logistik är meriterande men inget krav

Du behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande

Anställningsperiod & arbetstid

Sommarvikariat på heltid

Arbetstid: dagtid

Period: cirka vecka 25-33, med viss flexibilitet kring start och slut

Vi erbjuder

Ett utvecklande sommarvikariat i ett stabilt och värderingsstyrt företag

Praktisk erfarenhet inom transport och logistik

En inkluderande arbetsmiljö där säkerhet och hållbarhet står i fokus



Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7085916-1799652".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Jägershillgatan 1 (visa karta)
213 75  MALMÖ

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
9695783

Prenumerera på jobb från Processbemanning Svenska AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Processbemanning Svenska AB: