Transportledare - Sommarvikariat, Malmö
Processbemanning Svenska AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2026-01-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Svedala
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Placeringsort: Malmö | Period: v.25-33 (flexibelt)
Vill du ha en nyckelroll i ett företag som bidrar till en mer hållbar framtid? Vi söker nu en transportledare för sommaren på heltid, dagtid som vill vara med och säkerställa effektiva och hållbara transporter.
Om rollen
Som transportledare ansvarar du för den dagliga planeringen och uppföljningen av transporter. Du är en viktig länk mellan kunder, chaufförer och interna funktioner och ser till att flödet fungerar smidigt, säkert och kostnadseffektivt.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Planera, boka och följa upp transporter
Daglig kontakt med chaufförer, åkerier och kunder
Säkerställa att transporter sker enligt gällande lagar, avtal och säkerhetskrav
Hantera avvikelser och hitta snabba lösningar
Administrativa uppgifter kopplade till transportplanering
Vem är du?
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo
Du har lätt för samarbete och kommunikation
Du har god datorvana och är snabblärd i nya system
Vi ser gärna att du studerar inom logistik, transport, supply chain eller liknande område
Erfarenhet av transportledning eller logistik är meriterande men inget krav
Du behärskar svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Anställningsperiod & arbetstid
Sommarvikariat på heltid
Arbetstid: dagtid
Period: cirka vecka 25-33, med viss flexibilitet kring start och slut
Vi erbjuder
Ett utvecklande sommarvikariat i ett stabilt och värderingsstyrt företag
Praktisk erfarenhet inom transport och logistik
En inkluderande arbetsmiljö där säkerhet och hållbarhet står i fokus Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7085916-1799652". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Jägershillgatan 1 (visa karta
)
213 75 MALMÖ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9695783