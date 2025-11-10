Transportbilstekniker
2025-11-10
Låt oss skapa framtidens mobilitet tillsammans!
Din Bil, en del av Porsche Holding Salzburg GmbH och Volkswagen AG, är en ledande aktör i den svenska bilbranschen med märken som Volkswagen, Audi, Seat, koda , CUPRA, Porsche, Volkswagen transportbilar och Europcar . Med 68 anläggningar och cirka 2400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, västra Skåne samt Gävleborg-Dalarna erbjuder vi karriärmöjligheter inom försäljning, service, verkstad och administrativa roller. Vår värdegrund, som betonar driv, integritet och hållbarhet, främjar en inkluderande och dynamisk arbetsplats. Vi satsar på medarbetarutveckling och en hälsosam arbetsmiljö. Om du delar vår vision och har de kvaliteter vi söker, så är du precis den person en vi vill ha ombord. Välkommen till Din Bil! Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår felsökning, service och reparation av lätta transportbilar enligt tillverkarens anvisningar. Du tar även hand om leveransservice och mindre påbyggnationer.
Du har tillgång till processer och verktyg som rekommenderas av tillverkaren för att säkerställa en hög kvalité.
Du arbetar självständigt men har nära till andra tekniker och servicerådgivare.
Vem är du?
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning samt några års arbetserfarenhet som tekniker/mekaniker inom fordon eller maskiner.
Du har lätt för att samarbeta med andra och har en hög servicenivå. Du har god datorvana, har lätt för att uttrycka dig på svenska och har körkort.
Har du erfarenhet av program såsom Automaster och Elsa och/eller erfarenhet inom högvolt (HVT/HVE) är det meriterande.
Vårt erbjudande till dig
Din Bil är så mycket mer än bara bilar. Genom förmånliga medarbetarerbjudanden och kompetensutveckling vill vi skapa en attraktiv arbetsplats för dig som jobbar hos oss. Läs mer på Karriär - vårt erbjudande | Din Bil
Din Bil genomför i samtliga rekryteringar en kontroll av meritförteckning, vitsord och vandelsprövning innan anställning. Din Bil eftersträvar jämställdhet och mångfald. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför en verksamhet.
Din Bil Sverige AB Volkswagen Sandviken Kontakt
Desireé Härdner 026-4025604 Jobbnummer
