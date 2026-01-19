Transport- och systemspecialist
MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportföretag, och vårdens externa lager. Från 1 januari 2021 ansvarar MediCarrier även för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi är ett dynamiskt och växande bolag med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, hanterar 9 000 orderrader per dag och gör 30 000 angöringar per månad.
Om rollen
Vi söker en innovativ transportspecialist med IT-intresse och hög IT-mognad, som vill använda system och data för att driva förbättringar i både vardagliga rutiner och långsiktiga processer.
Som transport- och systemspecialist kommer du att stödja transportutvecklingen genom en kombination av systemkompetens och förståelse för logistiska processer. Du arbetar nära transportutvecklaren och bidrar till utvecklingen av effektiva transportlösningar. Arbetet är en blandning av systemnära uppgifter, verksamhetsutveckling och analys av transportflöden. Organisatorsikt tillhör du affärsområdet Transporttjänster och du rapporterar till affärsområdeschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i projekt och utvecklingsinitiativ inom transport och logistik
Kartlägga, analysera och förbättra transportflöden och rutiner
Ta fram och presentera rapporter/statistik för verksamheten och kunder
Felsöka, konfigurera och kravställa i TMS samt andra transportsystem, till exempel ruttoptimerings- och temperaturövervakningslösningar
Medverka i utveckling av lösningar för ruttoptimering, spårbarhet och kvalitetssäkring
Bidra i transportupphandlingar genom analyser och underlag
Stötta användare i systemfrågor, inkl. handdatorer och temperaturövervakning
Vem är du?
Du har högskoleutbildning inom logistik, transport, IT eller motsvarande område. Alternativt har du motsvarande arbetslivserfarenhet som gett dig både systemkompetens och förståelse för logistikflöden. Det kan vara erfarenhet från roller som exempelvis som trafikledare, transportkoordinator, logistikassistent, superuser, systemkravställare eller systemförvaltare. Oavsett roll så har en del av arbetet inneburit att identifiera och driva förbättringar i arbetssätt och processer. Du behöver ha erfarenhet av transport- och logistiksystem, gärna TMS (t.ex. Opter) eller andra logistiksystem som WMS. Du har också goda kunskaper i Excel (pivottabeller, formler, diagram, datahantering) och har jobbat med felsökning, systemkonfiguration och analys och uppföljning av logistikdata.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ruttoptimering, trafikledning eller transportplanering
Kunskap om transportupphandling och kravställning
Förståelse för spårbarhetslösningar och temperaturövervakning
Erfarenhet av SQL och databashantering
Kunskap om EDI/API och XML
Du är en analytisk och strukturerad person som gillar att förstå hur teknik och logistik samspelar. Med din nyfikenhet och problemlösningsförmåga hittar du förbättringar som gör skillnad i vardagen. Du arbetar noggrant och tar ansvar för att dina lösningar fungerar i praktiken. Samtidigt är du prestigelös, hjälpsam och trivs i samarbete med andra. Din kommunikativa förmåga gör att du lätt kan överbrygga gapet mellan system och verksamhet.
Om verksamheten
MediCarrier AB distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför transporttjänster åt verksamheter inom Region Stockholm. Bolaget ansvarar även för Region Stockholms beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi levererar pålitlig och effektiv varuförsörjning till vården i hela regionen, utifrån vårdens behov och ägardirektiv. MediCarrier är en del det civila försvaret och arbetar aktivt med uppbyggnaden av försörjningsberedskap. På MediCarrier i Lunda/Spånga arbetar omkring 240 medarbetare. MediCarrier omsätter cirka 1,5 miljarder kronor.
Då MediCarrier är en del av Region Stockholm arbetar man med värdeorden kompetens, pålitlighet, samverkan och öppenhet. Dessa ord genomsyrar hela verksamheten.
När du börjar din anställning får du ett genomtänkt introduktionsprogram för att snabbt komma in i rollen och förstå både din del och MediCarriers del i Region Stockholm.
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Lunda/Spånga. Det finns möjlighet till delvist distansarbete. Provanställning kan komma att tillämpas.
MediCarrier erbjuder bland annat friskvårdsbidrag på 5 000 kr, löneväxling och företagsgym.
Det här är ett uppdrag för dig som vill bidra med din kompetens där den verkligen gör skillnad!
Intresserad av att veta mer?
I denna rekrytering samarbetar MediCarrier med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Maria Widegren, rekryteringskonsult på 0734-231 550. maria.widegren@csrecruitment.se
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
