Transport Manager
Saab Aktiebolag / Logistikjobb / Karlskoga Visa alla logistikjobb i Karlskoga
2026-07-14
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en engagerad och driven Transport Manager som vill vara med och fortsätta utveckla och stärka vår förmåga kring Transportfrågor inom Saab Dynamics. Här får du en nyckelroll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och regelmässigt korrekta transporter i en komplex och internationell miljö.
Som Transport Manager tillhör du stabsfunktionen Tull & Transport inom Trade Compliance. Rollen har en tydlig strategisk och taktisk inriktning där du arbetar med att utveckla arbetssätt, stötta verksamheten i komplexa transportfrågor och säkerställa att vi möter såväl affärens som myndigheternas krav.
Det här är en roll för dig som gillar att ta ansvar för en fråga från idé till genomförande. Du kommer att samarbeta med många olika delar av verksamheten och fungera som en brygga mellan regelverk, affärsbehov och operativ verklighet. För att lyckas behöver du vara bekväm med att ta kontakt, skapa dialog och driva frågor framåt tillsammans med andra.
Exempel på arbetsuppgifter
Delta i utveckling och implementering av affärsområdets processer, riktlinjer och arbetssätt inom transportområdet
Följa utvecklingen av regelverk och regulatoriska krav samt omsätta dessa till verksamhetsanpassade lösningar
Bevaka avtal, tillstånd och certifikat kopplade till transportverksamheten
Delta i kravställning, utveckling och uppföljning av verktyg och IT-stöd inom området
Vara expertstöd till verksamheten i komplexa transportrelaterade frågor
Ta fram rapporter, analyser och beslutsunderlag samt bidra i riskhanteringsarbete
Genomföra uppföljningar, egenkontroller och interna utbildningsinsatser
Samarbeta nära kollegor inom Trade Compliance, logistik, spedition och andra verksamhetsfunktioner
Tull & Transport-funktionen finns på flera orter. Tjänsten är placerad i Karlskoga eller Linköping och resor mellan orterna förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2026-07-14Profil
Vi tror att du har en längre arbetslivserfarenhet och har utvecklat en bred förståelse för verksamheter där transporter utgör en viktig del. Några av dessa år har du arbetat inom transportområdet, gärna i en miljö där regelverk och efterlevnad är en självklar del av vardagen. Du har god förståelse för hur transporter planeras, styrs och genomförs i en större verksamhet och förstår samspelet mellan affär, logistik och regelverk. Du behöver inte komma från den operativa speditionsvärlden, men du har erfarenhet av transportfrågor och förstår samspelet mellan affär, logistik och regelverk.
Du är van att självständigt ta ansvar för dina frågor och trivs i en roll där du får kombinera analys med samarbete tillsammans med andra. Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att hitta lösningar inom de ramar som finns.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Du har en god analytisk förmåga, kan göra välgrundade bedömningar och trivs med att driva utveckling och förbättringsarbete framåt. Vidare har du en relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad genom arbetslivet. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt. För oss är dina personliga egenskaper en del av helhetsbedömningen i denna rekrytering.
Erfarenhet av Trade Compliance eller utvecklingsarbete kopplat till Transport Management Systems är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Denna annons har en lång publiceringstid och i och med den kommande semesterperioden kan återkoppling därför komma att dröja.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002634