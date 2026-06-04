Transport Manager
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-04
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Customs and Transport Manager
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en analytisk och kommunikativ Transport Manager som vill påverka framfarten av våra affärer inom både ubåt och ytfartyg. Hos oss får du jobba med spännande och helt unika produkter både ovan och under ytan samtidigt som du samarbetar med kollegor som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats!
En Customs and Transport Manager utgör den centrala och avgörande rollen för logistikhantering av material till och från inköpsavdelningen. I det dagliga arbetet ingår det att ansvara för tullhantering, export, farligt gods, specialtransporter, transportavtal och leveransvillkor. Transport managern hanterar även alla försändelseförfrågningar som ankommer från andra avdelningar. Det kan även tillkomma ytterligare arbetsuppgifter utifrån instruktion av den som Transport managern rapporterar till.
Du kommer ingå i området Logistics inom Quality & Logistics som idag består av cirka 55 medarbetare. Du rapporterar till Head of Logistics.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att tillse att det finns relevanta tulltillstånd för all import och export av material till och från utlandet.
Att utföra exportkontroller på exportkontrollerat material och importdeklarationer för samtliga importer samt minimera tullavgifter.
Bokning av transport för samtliga exportsändningar, samtliga sändningar av farligt gods och att vara behjälplig för inrikes transporter och specialtransporter.
Att dokumentera och diarieföra samtliga exporter.
Att utgöra verksamhetens expertfunktion på farligt gods, skyddsvärda transporter och leveransvillkor och vidare gå relevanta utbildningar för hantering av farligt gods på samtliga transportslag.
Att tillse att transportavtal och transportörsrelationer upprätthålls.
Att hantera förfrågningar från projekt om leveransvillkor, tullkostnader m.m.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
För att trivas i rollen som Customs and Transport Manager behöver man vara organiserad och strukturerad med stor noggrannhet. Det dagliga arbetet har stor variation och ställer krav på såväl förmåga att prioritera som att kunna hantera flera olika uppgifter samtidigt. En framgångsfaktor i rollen är även hög social kompetens och förmåga att formulera sig tydligt på både engelska och svenska, då kommunikation sker mot många kontaktytor.Kvalifikationer
Utbildning inom logistik eller 3 års reell erfarenhet av motsvarande uppgifter
Goda kunskaper i Office-program och då i synnerhet Excel
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB caroline.persson@saabgroup.com Jobbnummer
9946880