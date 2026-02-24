Transformationskonsult
Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenSvenska kraftnät befinner sig i en utvecklingsfas där arbetet kring data har blivit alltmer verksamhetskritiskt. Vi arbetar i en federerad modell med informationsdomäner med rollerna informationsdomänägare och data steward. Vårt centrala Data Office är litet men har ett brett mandat att stötta verksamheten med bland annat data governance, datakvalitet, arbetssätt, verksövergripande inriktning för data och införande av datarelaterade verktyg.
För att accelerera detta arbete söker vi en erfaren konsult med förmåga att snabbt etablera struktur, driva tvärfunktionella initiativ och skapa framdrift i en komplex miljö. Du kommer bidra till att etablera vår data- och informationsstyrning och vidareutveckla organisationens masterdatahantering, metadataarbete, datakatalog och medverka till digitalisering/automation av datarelaterade processer. Konsulten kommer att arbeta nära Data Governance Lead och tillsammans med övriga i datakontorteamet stödja verksamhetens informationsdomäner.
Uppdraget kräver en person som är van att arbeta i komplexa organisationer, kan koordinera och driva fram resultat samt har god förmåga att leda workshops, skapa samsyn och driva förändring. Du har en teknisk förståelse och vet möjligheterna som en modern dataförmåga innebär, för att kunna stötta verksamheten med kravställande och koordinerade mot tekniska medarbetare och/eller leverantörer.Dina arbetsuppgifter
Stötta verksamheten i att klargöra data lineage samt dokumentera och besluta kring masterdata och masterdatakällor.
Etablera och förbättra arbetssätt för metadata, inklusive processer, ansvar och standarder.
Leda förstudie, kravställning och upphandling/införande av datakatalog och potentiellt andra relevanta verktygsstöd.
Bidra till ramverk och vägledningar för dataprodukter, samt vid behov stötta i en pilotimplementering tillsammans med utvalda domäner.
Bidra med leveranser till vår datastrategi, såsom nulägesanalys av tekniska och verksamhetsmässiga dataförmågor, identifiering av behov och prioriteringar samt framtagande av konkret väg mot att bli en datadriven organisation.
Ta ansvar för specifika kvartalsmål inom datakontoret och säkra att vi uppfyller dem genom att definiera önskad effekt, ta fram plan och säkra framsteg genom att t ex facilitera workshops och tvärfunktionella aktiviteter.
Samverka särskilt med informationsarkitekter, verksamhetens informationsdomäner inklusive data stewards samt dataplattformsteamet och analytics-team.
Medverka till en högre grad av automation och digitalisering inom datahantering tillsammans med IT och verksamheten, med syfte att minska manuellt arbete, bli mer datadrivna och stärka datakvalitet
KompetenskravMinst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat inom data- och informationshantering, i roller som data- eller informationsspecialist, data manager, data steward, data governance, data architect, data domain lead eller motsvarande roll.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att utveckla, arbeta med och implementera data- och informationsstyrning (Data Governance) utifrån etablerade ramverk såsom DAMA (The Global Data Management Community).
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha drivit ett förbättringsarbete för masterdata
Minst 1 års arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att ha definierat dataprodukter. Med "dataprodukt" avser vi strukturerad och dokumenterad datautleverans, dataset eller datatjänst med definierad ägare, kvalitet, metadata och avsedd konsument
Du ska kunna tala och skriva svenska och engelska obehindrat
Mervärdeskrav:
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av verksamhetsövergripande förändring inom en samhällskritisk verksamhet alternativt verksamhet med mycket höga säkerhetskrav.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha arbetat i en federerad datastyrning, som del i ett centralt datakontor/data center of excellence.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren av att ha arbetat som data analyst eller data scientist.
Minst 1 uppdrag under de senaste 5 åren av att ha drivit en förstudie vid införandet av en datakatalog.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 1/5 2026 - 30/4 2028
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg.
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
