Shaya Solutions AB / Datajobb / Stockholm2021-04-08Om konsultuppdragetOrt: SthlmUppdragslängd: Ca. 8 månaderSista ansökningsdagen: ansök snarastOmfattning: 100%UppdragsbeskrivningPersonen skall vara övergripande Transformation, change & Go live readiness lead inom Rufus. Personen sitter i programledningen och rapporterar till programansvarig i projektet.Ansvaret innefattar att:Säkra att bibliotek med nulägesbeskrivningar och beskrivning av framtida önskat läge finns för samtliga områden och processer i scopeFramtagande och exekvering av transformations-, förändringslednings- och kommunikationsplan över programmets livslängd på strategisk, taktisk och operativ nivå i samarbete med Kundens förändringslednings-enhetFramtagande av utbildningsplaner i samarbete med leverantörer av systemlösningarSäkra att medarbetarresa, service design och personas är framtagna för framtida önskat läge för alla delar av projektets scopeFramtagande av målgrupps- och påverkansanalysFramtagande av intern och extern budskapsformuleringSuccessivt bygga upp och leda ett team inom change och go-live readiness______________________Hur du kommer vidareSök uppdraget genom denna annonsLägg in ett CV i word-formatVi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagarfrån det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.Om Shaya SolutionsKonsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.Annonsförsäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid Konsultuppdrag 8 månader2021-04-08Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25Shaya Solutions AB5678794