Tranemo-lager söker timanställda truckförare
2025-09-15
Truckförare till lager - Extrajobb för dig med annan sysselsättning
Har du truckkort och söker ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik? Vi söker nu engagerade och pålitliga truckförare för timanställning på ett lager i Tranemo. Detta är ett perfekt jobb för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid behov.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
I rollen som truckförare kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom lagerverksamhet. Arbetet är fysiskt och kräver noggrannhet, ansvar och en god förmåga att samarbeta. Exempel på arbetsuppgifter:
Truckkörning (olika typer beroende på behov)
Plock och pack av varor
In- och utleveranser
Lastning och lossning
Allmänt förekommande lagerarbete
Du arbetar i ett team med kollegor men förväntas även kunna ta eget ansvar för att dina uppgifter utförs korrekt och effektivt.
Vi söker dig som:
Har ett giltigt truckkort (Krav)
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, pension, annan deltidsanställning) (Krav)
Har tidigare erfarenhet av truckkörning
Är noggrann, ansvarsfull och trivs med fysiskt arbete
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningsform och arbetstid
Tjänsten är en timanställning med behovsanställning. Arbetspassen kan variera och du blir kontaktad när behov uppstår. Flexibilitet är därför en stor fördel. Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning enligt Skatteverkets regler för att kunna bli aktuell för denna anställningsform.
Arbetsplats
Tjänsten är placerad i Tranemo och tjänsten är under dagtid.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
