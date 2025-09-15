Tränare till Weight Trainer-koncept
The Brick Terra Träning AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
i hela Sverige
Vill du hjälpa människor att förändra sina liv - på riktigt?
Vi söker nu en engagerad och självgående tränare med ett brinnande intresse för kost, träning och livsstilsförändring. Vi letar efter dig som vill vara med och leda vårt uppskattade viktminskningskoncept Weight Trainer, samtidigt som du får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Om Tjänsten
Som tränare för Weight Trainer kommer du att:
Leda grupper i träning och coacha dem mot sina vikt- och hälsomål
Ansvara för in försäljning och uppstart av nya grupper
Fungera som stöd och guide genom hela deltagarens resa
Du får utbildning i konceptet, så du är trygg i din roll
Denna del motsvarar ca 25% av en heltidstjänst, men vi erbjuder goda möjligheter till utökad arbetstid genom personlig träning, gruppträning och administartiva uppgifter inom vår verksamhet. Du får själv vara md och utforma tjänsten och dess omfattning.
Om Weight Trainer-konceptet
Weight Trainer är ett strukturerat viktminskningsprogram som kombinerar gruppträning, kostrådgivning och coachning i gruppformat. Programmet riktar sig till personer som vill ha långsiktig livsstilsförändring med fokus på viktminskning. Programmet bygger på gemenskap, tydlig struktur och regelbunden uppföljning.
Om CrossFit Telefonplan - Fit4Life
Vi erbjuder ett väletablerat koncept som kombinerar CrossFit, personlig träning och viktminskningsprogram under samma tak. Vi jobbar med helheten kring hälsa: Träning, kost, mindset, i en härlig gemenskap. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med passion för att hjälpa människor att må bättre - både fysiskt och mentalt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: gabriel@crossfittelefonplan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Brick Terra Träning AB
(org.nr 559402-7251), https://f4lcrossfit.com/
Responsgatan 18 (visa karta
)
126 29 HÄGERSTEN Arbetsplats
CrossFit Telfonplan - Fit4Life Kontakt
Gabriel Knutsson gabriel@crossfittelefonplan.se 0737326255 Jobbnummer
9508429