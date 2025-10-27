Tränare till Takkei Trainingsystems
2025-10-27
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi växer och söker ytterligare en tränare!
Har du ett brinnande intresse för träning och vill hjälpa andra till bättre välmående?
Vill du tillhöra ett ambitiöst tränarteam där alla ställer upp för varandra och gör det lilla extra för kunden? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Med studios på fem platser i Stockholms innerstad arbetar vi med att leverera förstklassig, individanpassad styrketräning.
Ditt primära fokus och största delen av arbetsdagen kommer att vara som tränare, direkt med klient.
Till detta kommer också träningsplanering, övrigt administrativt arbete såsom bokning och kundkontakt via mejl och telefon, samt skötsel av träningsstudion.
Du kommer att bli en specialisttränare och därför inleds tjänsten med en gedigen utbildning i Takkeis träningssystem. Detta är en roll för dig som vill arbeta med ett stort kundfokus och hela tiden sträva efter att överträffa kundens förväntningar när det gäller träning och service.
Takkei har en långsiktig syn på sin personal och lägger stor vikt vid utveckling och utbildning.
Personprofil
Vi tror att du har en idrottsbakgrund där du lärt känna din egen kropp och fått ett intresse för själva fysträningen och idrottens träningslära. Vidare bör du ha studerat anatomi, fysiologi och/eller träningslära.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och har ett inre driv. Du har en glöd som smittar av sig på andra. Då du kommer att hjälpa och vägleda andra i din roll som tränare är det viktigt att du är pedagogisk, social och analytisk.
Takkeis klienter ställer höga krav och förväntningar på sin träning och för att möta detta bör du sträva efter att kontinuerligt utveckla din kompetens. För att lyckas i rollen som tränare krävs det också att du är en fena på relationsskapande och har en hög servicenivå.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Övrig information
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tills vidare
Arbetstid: Varierade kundanpassade arbetstider vilket innebär både dagtid, kvällar och helger
Plats: Stockholm
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Vi på Takkei Trainingsystems är specialister på individanpassad styrketräning. Vi har under två decennier utvecklat ett träningssystem som grundar sig i idrottens träningslära, vetenskapliga metoder och erfarenheter.
Detta är välplanerad, kompetensbaserad träning med hög servicenivå för dig som vill träna smart hellre än ofta.
Läs mer på: http://www.takkei.se/ Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Jannica Skärvinge Jannica.skarvinge@performiq.se Jobbnummer
9576540