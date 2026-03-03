Traktorförare till ekologisk dikoproduktion
2026-03-03
Bjällansås kött är en helintegrerad, KRAV-certifierad nötköttsgård i Bokenäs. Vårt fokus är på betesdrift, friska djur och uppfödning med hög köttkvalitet. Gårdens totala areal som förvaltas är 500 ha, varav 270 ha är permanent gräsmark och 230 ha är odlad. Odlingen är vall för vinterfoder där en 5:e del av vallen läggs om varje vår. Sommartid betar samtliga djur, och vintertid går de i luftiga lösdriftstallar.
Vi söker nu en traktorförare för att köra, underhålla och förbättra vår maskinpark.
Arbetsuppgifter
Traktorkörning för vårbruk, skörd och skötsel av djur på stall. Tex. Gödselkörning, plöja, harva, slå, pressa, fodra och gödsla ut.
Underhåll och reparationer av maskiner
Vara behjälplig i den dagliga driften och djurskötseln Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Vana att framföra olika traktorekipage
Mekaniska reparations- och felsökningskunskaper.
Problemlösare som fungerar bra att jobba i ett team
Vilja och förmåga att arbeta flexibelt säsongsbetonat, vilket innebär att längre arbetsdagar på sommaren vid skörd, samt visst helgarbete under stallperioden.
Tillträde av tjänsten är i mars Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: jobb@bjallansas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjällansås kött AB
(org.nr 556613-0950), https://www.bjallansas.se/
Bjällansås (visa karta
)
451 96 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Märta Jansdotter Aguirre marta@bjallansas.se 0702185767 Jobbnummer
9773947