Trainee IT-Tekniker - Starta din IT-karriär hos Datakraft!
2025-12-10
Sedan 1990 har vi på Datakraft byggt långsiktiga relationer med företag i Gnosjöregionen genom hög servicegrad och ständig kompetensutveckling. Idag är vi över 50 medarbetare som skapar skräddarsydda IT-lösningar och hjälper våra kunder att optimera sina IT-miljöer - från drift och säkerhet till support och verksamhetsutveckling.
Är du vår nästa IT-stjärna?
Drömmer du om en framtid inom IT där du får utvecklas och ha roligt på jobbet? Då är detta din chans!
På Datakraft tror vi på en arbetsmiljö där du trivs, växer och utmanas. Vi söker engagerade talanger som vill utvecklas tillsammans med oss. Här får du:
• Arbeta i starka team där samarbete är nyckeln till framgång.
• Personlig och professionell utveckling i en inspirerande miljö.
• Möjligheten att påverka din karriär och bidra till verklig förändring.
Om vårt traineeprogram
Vi erbjuder ett tvåårigt traineeprogram för dig som vill bli en skicklig IT-tekniker och bygga en långsiktig karriär. Programmet ger dig:
• Praktisk handledning av erfarna kollegor.
• Utbildning och träning i en IT-teknisk miljö med varierande uppdrag.
• En trygg start i rollen som tekniker, med möjlighet att växa i din egen takt.
Som trainee blir du en del av ett mindre team på 3-4 personer inom vår teknikavdelning, som totalt består av 20 medarbetare. Du får successivt mer ansvar och chans att delta i spännande projekt samtidigt som du utvecklar dina tekniska färdigheter.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för IT och problemlösning.
• Har antingen en utbildningsbakgrund inom IT (högskola, YH eller liknande) eller praktiska IT-kunskaper från arbete eller fritid.
• Är positiv, nyfiken och vill utvecklas till en självgående tekniker.
• Trivs med teamwork och brinner för att leverera kundservice i världsklass.
Bli en del av vår framtid!
Är du redo att kickstarta din IT-karriär och hjälpa företag i vår region att växa med rätt IT-lösningar? Vi ser fram emot att välkomna dig till Datakraft - en arbetsplats där dina idéer och ambitioner får ta plats.
Ersättning
