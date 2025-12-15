Trainee inom frekvensbalansering
2025-12-15
Var med och arbeta för ett lysande Sverige som trainee inom frekvensbalansering. Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Som trainee inom frekvensbalansering kommer du främst arbeta med förkvalificering och uppföljning av stödtjänster. Du tillhör enheten kravvalidering som är en ung enhet med god sammanhållning och nära samarbete och mycket kompetens att ta del av.
Arbetet med förkvalificeringar innebär att du granskar tekniska lösningar samt analyserar data från testleveranser för att säkerställa att kraven uppfylls och därmed att resurser får leverera stödtjänster. Uppföljningsarbetet handlar om att analysera faktiska leveranser från redan förkvalificerade resurser på marknaden.
Efter ditt trainee-år kommer du även arbeta med verksamhetsutveckling, som exempelvis:
• Delta i tvärfunktionella projekt vid förändringar av stödtjänster
• Utveckling av dataanalysverktyg
• Utvärdera state-of-the-art tekniker för leverans av stödtjänster
• Delta i nordiska arbetsgrupper med andra TSO:er
Stödtjänster är ett nytt och snabbt växande område som blir allt viktigare i takt med den gröna omställningen. Detta gör att kompetens kopplad till stödtjänster är mycket eftertraktat. Det ger dig även möjlighet att tidigt påverka, utvecklas, samtidigt som du får insyn i hur stödtjänster fungerar i praktiken genom nära kontakt med marknadens aktörer.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Du är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startar ska du ha en Civilingenjörsutbildning med relevant inriktning för tjänsten, exempel elkraft, energisystem, teknisk fysik. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även:
• Goda kunskaper inom energisystem eller elkraftteknik samt inom minst ett av följande områden: kraftsystemanalys eller reglerteknik
• Erfarenhet och kunskap om dataanalys, exempelvis med hjälp av Python eller motsvarande
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet/examensarbete som bedöms relevant för rollen, såsom arbete med stödtjänster, balans- eller produktionsplanering inom energisektorn eller liknande
• Goda kunskaper inom något av följande områden: frekvensreglering i det nordiska kraftsystemet, kraftsystemstabilitet, kraftproduktion eller reglersystem
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
Viktiga datum under rekryteringsprocessen
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Santiago Piva, 010-475 8664. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
