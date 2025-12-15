Trainee Civil beredskap - division Nät
Vill du vara med och bidra till Sveriges energiframtid? Ta det första steget i din karriär och sök rollen som trainee inom civil beredskap!
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Som trainee inom civil beredskap på division Nät kommer du att bidra på resan att forma och driva vårt viktiga arbete med att upprätthålla ett robust och resilient transmissionsnät, med förmåga att hantera allt från fredstida störningar till höjd beredskap.
Att söka denna traineeplats innebär att ta det första steget in i en karriär med verkligt genomslag. Här får du en unik möjlighet att bidra till en robust och trygg elförsörjning samtidigt som du bygger ett starkt professionellt nätverk inom myndigheten och hela elsektorn.
Du får dessutom värdefull erfarenhet från enhetens olika sakområden, vilket ger dig chansen att både bredda din kompetens och fördjupa dig inom de områden som väcker just ditt engagemang. Som trainee får du inte bara följa utvecklingen - du är med och driver den, och sätter din egen prägel på arbetet i enheten.
Som trainee tillhör du enheten strategisk beredskapsplanering som ansvarar för att vidareutveckla, samordna och driva totalförsvars- och krisberedskapsarbetet på division nät. Enheten ger också metodstöd i kontinuitetsplanering, utvecklar och underhåller krisledningsplaner och genomför risk och sårbarhetsanalyser. Dessutom planeras och genomförs utbildningar och övningar inom ramen för civil beredskap.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt.
Du har en god samarbetsförmåga och är analytiskt lagd och du trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en högskole- eller universitetsexamen inom Risk- och krishanteringsprogrammet, statsvetenskap, samhällsvetenskap, krishantering eller annan likvärdig utbildning. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
• Intresse eller kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar.
• Kunskap av analys- och/eller projektarbete.
• God förmåga till att skapa presentationsmaterial och presentera eget arbete.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Tidigare arbete inom elkraftsbranschen, energimyndigheten, beredskapsmyndighet eller försvarsmakten.
• Tidigare deltagande i övningar eller arbetsgrupper kopplade till beredskap inom någon beredskapssektor.
Bra att veta
• Programmet startar september 2026.
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, möjlighet till placering i Sundbyberg, Sundsvall, Luleå eller Göteborg finns efter traineeåret.
• Möjlighet till distansarbete förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter och i samråd med din chef.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret. I ordinarie roll kan det förekomma några resor per år.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Joakim Lempiäinen, tel: 010-489 2135. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx, tel: 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
