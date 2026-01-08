Trafikstrateg
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Trafik- och samhällsplanering är högt prioriterade frågor i kommunen och både utmaningar och möjligheter är stora.
Trafikenheten är en relativt nystartad enhet inom Samhällsutvecklingsavdelningen, med i dagsläget fyra medarbetare. Planen är att under 2026 växa till sex medarbetare och tillskapandet av en tjänst som trafikstrateg är en viktig del i utvecklingen. Vi har många spännande projekt och det pågår ett omfattande arbete med att ta ut riktningen framåt genom en mobilitets- och framkomlighetsplan för kommunen. Det finns även ett stort behov av utveckling av strategier för utveckling av ett hållbart transportsystem, och vilka åtgärder Värmdö bör vidta för att möjliggöra hållbara val för medborgarna. Att säkra en god framkomlighet för olika trafikslag inom en begränsad infrastruktur genom kloka, strategiska prioriteringar är en avgörande fråga för kommunens framtida utvecklingsmöjligheter.
Samhällsutvecklingsavdelningen är en ny avdelning inom Samhällsbyggnadskontoret från och med 1/1 2026. Här samlas centrala delar av den fysiska samhällsplaneringsprocessen i kommunen. Avdelningen ansvarar såväl för den strategiska samhällsplaneringen, översiktsplanering liksom planarbete, mark- och exploateringsfrågor, trafikplanering och projektgenomförande. Det är nära mellan de olika enheterna vilket skapar goda förutsättningar att jobba framgångsrikt tillsammans med viktiga samhällsutvecklingsfrågor.
Ditt uppdrag
I rollen som trafikstrateg på Värmdö kommun arbetar du tillsammans med trafikplanerare på trafikenheten och övriga medarbetare på samhällsutvecklingsavdelningen för att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling av mobiliteten i kommunen. Du deltar som trafikexpert i översiktsplanering och i arbete med strukturplaner, och tar fram helhetslösningar i samspel mellan bebyggelseplanering och mobilitetsbehov. Du samverkar med och företräder Värmdö i strategiska diskussioner och projekt med Trafikverket och Trafikförvaltningen för att säkerställa en utveckling som går i linje med kommunens önskemål och visioner för trafik, framkomlighet och samhällsutveckling. Vid behov driver du tillsammans med enhetens trafikplanerare projekt och utredningar/förstudier för att utveckla kommunens planer och hantering inom viktiga områden för framkomlighet och mobilitet.
Din erfarenhet
• Flerårig (minst 3 år) dokumenterad erfarenhet från strategiskt arbete med trafikfrågor, gärna inom översiktsplanering , strukturplaner och program eller andra strategiska utredningar och projekt.
• Minst 5 års samlad yrkeslivserfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet
• God erfarenhet av projektledning/processledning och samordning inom trafik/infrastruktur
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• God kunskap i Officepaketet och datorvana
• Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation
Meriterande är:
• Kunskap inom strategiskt utredningsarbete
• Erfarenhet av arbete med förändringsledning inom mobilitetsfrågor
• Dokumenterad processledarutbildning
• Fördjupad utbildning inom hållbar stadsutveckling, klimatanpassning eller digitalisering av trafiksystem
• Körkort (B)
Dina personliga egenskaper
Mål och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Strategisk
Språklig analytisk förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
