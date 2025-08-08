Trafiksäkerhetschef
2025-08-08
Vill du vara en nyckelperson i trafiksäkerhetsarbetet inom Försvarsmaktens logistik? Vi söker dig som har erfarenhet av fordonstjänst och som vill ta nästa steg i din karriär. I denna roll kombinerar du din praktiska erfarenhet med möjligheten att påverka och vidareutveckla trafiksäkerhetsarbetet inom förbandet.
Om enheten:
Som Trafiksäkerhetschef tillhör du Teknik- och verksamhetsstödavdelningen vid FMLOG Stab. Avdelningen består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur samt Verksamhetssäkerhet. Dessa sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor.
Rollen som Trafiksäkerhetschef är placerad på Verksamhetssäkerhetssektionen, där även en ställföreträdande Trafiksäkerhetschef är placerad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Trafiksäkerhetschef leder och samordnar du trafiksäkerhetsarbetet inom FMLOG och ansvarar för att på sikt kvalitetssäkra fordonsutbildningar inom området. Du arbetar både operativt och strategiskt för att utveckla trafiksäkerheten inom förbandet.
Du är direkt underställd chefen för Försvarsmaktens Logistik vad gäller trafiksäkerhetsarbetet men lyder under chefen för Verksamhetssäkerhetssektionen i övrigt stabsarbete.
Arbetet innebär bland annat:
• Upprätta och uppdatera styrdokument, såsom trafiksäkerhetsplan och utbildningsplan.
• Leda, samordna och stödja förbandet i trafiksäkerhetsarbetet.
• Utbilda militär trafikinspektör.
• Delta i utvecklingsarbete inom fordonstjänsten i Försvarsmakten.
Utbildning och utvecklingsmöjlighet
Vi söker dig som har erfarenhet av fordonstjänst och vill utvecklas inom trafiksäkerhet och även mot rollen som militär trafikinspektör. Militär trafikinspektör är en roll där du får en ny dimension av ansvar och inflytande i trafiksäkerhetsarbetet på förbandet. Utbildningen till Militär trafikinspektör samordnas inom Försvarsmakten och löper parallellt med det ordinarie arbetet.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
För att kunna söka krävs det att du har eller har haft en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten.
• Har verkat eller verkar som fordonsinstruktör.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Innehar civil körkortsklass B och C.
Meriterande:
• Erfarenhet av systematiskt trafiksäkerhetsarbete.
• Är utbildad trafikinspektör.
• Har verkat eller verkar som militär trafiklärare.
• Innehar civil körkortsklass CE.Dina personliga egenskaper
I rollen som Trafiksäkerhetschef är det viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt, se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs intentioner.
Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga och bidrar till att stärka trafiksäkerhetskulturen inom Försvarsmakten. Samtidigt har du en god analytisk förmåga och kan arbeta självständigt med att utveckla processer och styrande dokument.
Högt säkerhetsmedvetande är en självklarhet för dig. Tjänsten kräver också att du kan växla tempo vid behov, samtidigt som du är noggrann och strukturerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning på sex månader.
• Sysselsättningsgrad: Heltid.
• Arbetsort: Stockholm men verksamhet genomförs i hela landet.
• Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
• Arbetet innebär resor, främst inom Sverige.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef på Verksamhetssäkerhetssektionen, Maria Johansson, 072-167 77 51.
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Du är välkommen att kontakta HR-generalist Jenny Axelsson.
Fackliga företrädare:
SACO Madeleine Bagge
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Jörgen Stehn
OFR/O Martin Svensson
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
ANSÖKAN - INSTRUKTION:
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01. I ansökningsprocessen ska du svara på ett antal urvalsfrågor samt bifoga ditt CV.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
