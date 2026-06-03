Vi söker en CNC-Fräsoperatör - Göteborg

Processbemanning Svenska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg
2026-06-03


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Är du en CNC-operatör med erfarenhet av fräsning och söker nästa utmaning? Trivs du i en teknisk miljö där kvalitet, precision och utveckling står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Om tjänsten
Vi söker nu en CNC-operatör med inriktning mot fräsning till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i centrala Göteborg. Du kommer att arbeta med CNC-fräsar och vara en viktig del av produktionen där noggrannhet och tekniskt intresse värderas högt.
Vi söker främst dig som redan har erfarenhet av CNC-fräsning, men vi ser också positivt på kandidater som har grundläggande kunskaper och en stark vilja att utvecklas vidare inom yrket. Har du rätt inställning och förståelse för bearbetning finns det goda möjligheter att växa in i rollen över tid.

Dina arbetsuppgifter
Ställa, rigga och köra CNC-fräsar

Läsa och tolka tekniska ritningar

Utföra mätningar och kvalitetskontroller

Verktygsbyten och maskinjusteringar

Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i produktionen

Delta i förbättrings- och optimeringsarbete

Vi söker dig som
Har erfarenhet av CNC-fräsning eller annan bearbetande industri

Har god förståelse för ritningsläsning och mätteknik

Är tekniskt intresserad och vill utvecklas inom CNC-bearbetning

Arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och strukturerat

Trivs med att ta ansvar och samarbeta med kollegor

Erfarenhet är alltid värdefullt, men vi lägger också stor vikt vid personlighet, inställning och viljan att lära sig. Du behöver inte kunna allt från dag ett, men vi ser gärna att du har en grund att stå på och ett genuint intresse för teknik och tillverkning.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att arbeta i en modern produktionsmiljö där kompetensutveckling uppmuntras och där du blir en del av ett engagerat team. Här finns goda möjligheter att utvecklas långsiktigt inom CNC-bearbetning och produktion.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag!
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7842212-2033154".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
9944702

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