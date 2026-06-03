1-2 Socialsekreterare Relationsvåldscenter vikariat 1 år
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-06-03
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Är du socialsekreterare och vill arbeta med personer som är utsatta för våld i nära relation eller utsätter någon för våld i nära relation?
Då ska du söka vårt vikariat på 1 år som socialsekreterare på Relationsvåldscenter i Södertälje!
Vi som jobbar på Relationsvåldscenter är delade i myndighet och öppenvård och består av socialsekreterare, behandlare och en gruppledare. Totalt är vi 15 personer. Tillsammans har vi på enheten unik kompetens och erfarenhet med olika utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet. Det betyder att vi är ett starkt gäng som arbetar ihop och respekterar, utmanar och stöttar varandra. Allt för att våra klienter och medborgare ska få en så bra livssituation som det bara är möjligt. Vårt mål är alltid att de ska få leva ett liv i trygghet fritt från våld. På vår enhet som heter Stöd till Vuxen så arbetar även budget och skuldrådgivare, vräkningsförebyggare och uppsökare, gruppledare och en enhetschef.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny kollega till oss på Myndighet. Du kommer i huvudsak att genomföra utredningar, bevilja samt följa upp insatser för våldsutsatta och våldsutövare. Vi arbetar med samtycke till insatser och i nära samverkan med flera enheter inom socialkontoret. För tjänsten gäller att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift då det är stark tonvikt på myndighetsutövande uppgifter. Du precis som dina framtida kollegor på Myndighet arbetar i nära samverkan med behandlarna inom Öppenvård. Vi samverkar också med Polisen i Södertälje. I uppdraget förekommer det resor, oftast över dagen, inom Sverige.
Vem är du?Kvalifikationer
• Socionomexamen eller likvärdig examen
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• B-körkort
• Att du har erfarenhet av att arbeta med vuxna våldsutsatta och/eller våldsutövare inom Socialtjänsten
• Att du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning, utredningar och beslut samt uppföljning av insatser
• Att du har erfarenhet av olika typer av riskbedömningar som t.ex. Patriark, Freda, RBM
• Att du har erfarenhet av att anordna samverkansmöten med olika aktörer kopplat till klienters behov Dina personliga egenskaper
• Du är en trygg person som kan konsten att kommunicera på ett respektfullt sätt med alla och du har lätt för att samarbeta i alla led.
• Då enhetens verksamhet ibland är akutstyrd behöver du snabbt kunna prioritera dina arbetsuppgifter och kunna hantera akuta situationer på ett lugnt och förtroendeingivande sätt.
• Du ser möjligheter och tänker nytt när det behövs samtidigt som du värnar om det som redan fungerar bra.
• Du har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt mot alla du kommer i kontakt med på arbetet chefer, kollegor såväl som klienter och medborgare
• Vi söker dig som är professionell i din yrkesroll, vilket innebär att du visar respekt för ditt uppdrag och alltid arbetar utifrån vår värdegrund
• Vi söker dig som är ansvarstagande, vilket innebär att du tar ansvar för ett tryggt arbetsklimat och ser varje kollega och klients potential.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande:
• Att du har flera års erfarenhet av myndighetsutövning, utredningar och beslut samt uppföljning av insatser
• Att du har erfarenhet av olika typer av riskbedömningar som t.ex. Patriark, Freda, RBM
• Att du har erfarenhet av att anordna samverkansmöten med olika aktörer kopplat till klienters behov
Vi erbjuder dig
Arbetsplatsen ligger centralt i Södertälje. Vi sitter i öppet kontorslandskap. Arbetstid måndag-fredag 0800-1700. Vi har årsarbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Ulrica Blomgren +46852302731 Jobbnummer
9944677