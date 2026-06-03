Crane Currency söker en Inköpare till sin anläggning i Tumba.
Crane AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Botkyrka
2026-06-03
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
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Crane Currency söker en Inköpare till sin anläggning i Tumba.
Vilka vi är:
Crane Currency är ett ledande industriteknikföretag och en pionjär inom valutatillverkning och avancerad mikrooptikteknik för att säkra fysiska produkter. Ja, chansen är stor att du har vår produkt i din plånbok just nu! Vår sofistikerade utrustning och programvara utnyttjar kärnfunktioner med detekterings- och avkänningsteknik. Runt om i världen litar våra kunder på att vi förutser deras behov med innovativa, pålitliga och högkvalitativa valuta- och autentiseringslösningar och tjänster – precis som de har gjort i generationer.
Hur du kommer att påverka:
I din roll som Inköpare kommer du att ansvara för att hitta och köpa in de material och tjänster som är nödvändiga för våra produktionsprocesser. Du kommer att spela en avgörande roll för att säkerställa att vår försörjningskedja fungerar smidigt och effektivt. Din expertis i att optimera inköpsstrategier kommer att vara viktig för att upprätthålla kostnadseffektivitet och kvalitetsstandarder. Om du trivs i en snabb miljö och har ett öga för detaljer, är du den vi söker!
I din roll som inköpare kommer du att bland annat:
Leda, förhandla och slutföra avtal för indirekt spend för anläggningen.
Säkerställa konkurrenskraftiga och fördelaktiga kommersiella villkor.
Upplägg och hantering av leverantörer.
Hantera status och giltighet för avtal och sekretessavtal.
Placera inköpsorder och övervaka leveranser genom ERP-systemet.
Granska, uppdatera och förbättra inköpsavdelningens SOP:er och SharePoint-sida.
Assistera övriga inköpsområden med stor spend och hantera leverantörsrelationer.
Delta i projekt som kommersiellt ansvarig.
Kunskap och expertis som betyder mest för denna roll:
Vi söker dig med:
Minimum 2 års erfarenhet av inköpsarbete
Formell utbildning i Inköp
Goda kunskaper i svenska och engelska (muntligt och skriftligt)
Goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av SharePoint- och ERP-system är meriterande
Meriterande:
Upphandling på examensnivå är önskvärd men inte nödvändig
Erfarenhet av inköp inom tillverkningsindustrin
God förhandlingsförmåga.
Lagspelare och förmåga att arbeta utan övervakning.
Bevisad erfarenhet av effektiv hantering av leverantörer och ständiga förbättringar.
Tumba - Förmåner
Så här tar vi hand om dig:
Vi erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, inklusive friskvårdsbidrag och ersättning för mediciner och medicinsk vård, möjligheter till personlig utveckling, samhällsengagemang, konkurrenskraftig ersättning, semester, föräldraledighet och pensionsplaner. Läs mer om våra förmåner här https://www.cranecurrency.com/careers/benefits/
Det som driver vårt team:
Vi är ett engagerat team med 1 200 kreativa och lösningsorienterade medarbetare, förenade av vårt gemensamma syfte: att ge människor trygghet i de ögonblick som betyder mest. Detta genomsyrar allt vi gör och kommer till uttryck genom våra gemensamma värderingar.
People Matter
Innovate for Growth
Do the Right Thing
Always Improving
Trusted Partner
Läs mer om våra värderingar och vår kultur: https://www.cranecurrency.com/careers/life-at-crane-currency/
Läs mer om oss: https://www.glassdoor.com/Reviews/Crane-Currency-Reviews-E1187198.htm
Anställningen är i Tumba, Stockholm. Beläget i det anrika området Tumba Bruk, 10 minuters promenad från tågstationen, 30 km söder om Stockholm, och cirka 20 minuter från Stockholms Centralstation.
Läs mer om vad som gör Tumba till en fantastisk plats att bo och arbeta på här: https://www.cranecurrency.com/media/12rbruyv/0133-ex55-crane-currency-tumba-sweden-site-location-package-october-2024-lr.pdf
• ---- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Via arbetsplatsens hemsida
E-post: kimapoli@cranecurrency.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crane AB
(org.nr 556088-2267), https://phf.tbe.taleo.net/phf01/ats/careers/v2/viewRequisition?org=JSHR6E&cws=63&rid=15656
Tumbavägen 5 (visa karta
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147 43 TUMBA Arbetsplats
Värdetryckeriet+pappersbruket Jobbnummer
9944666