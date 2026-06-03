Laboratoriemedarbetare sökes till livsmedelsproduktion!
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Tyresö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Tyresö
2026-06-03
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Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande laboratoriemedarbetare till en verksamhet inom livsmedelsindustrin.
Trivs du med praktiskt arbete där precision och kvalitet är avgörande? Har du erfarenhet från laboratoriearbete, livsmedelsproduktion eller ett yrke där noggrann vägning och receptarbete är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta med blandning och hantering av färger och ingredienser till produktionen. Arbetet kräver stor noggrannhet och förståelse för mått, vikt och proportioner då arbetet sker enligt tydliga recept och instruktioner.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Blandning och beredning av färger och ingredienser
Vägning och mätning i gram och milligram
Dokumentation och kvalitetskontroller
Hantering av recept och instruktioner
Rengöring och ordning i arbetsmiljön
Säkerställa att arbetet följer hygien- och kvalitetsrutiner
Arbetet sker i en hygienklassad miljö med höga krav på kvalitet, struktur och noggrannhet.
Vi söker dig som
Är mycket noggrann och kvalitetsmedveten
Har god förståelse för siffror, vikt och måttenheter
Kan arbeta strukturerat och följa instruktioner
Har förståelse för helhet och proportioner i recept och blandningar
Trivs med repetitiva arbetsmoment där precision är viktigt
Är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från laboratorium, produktion eller livsmedelsindustri
Har arbetat med vägning, blandning eller receptstyrt arbete
Har bakgrund som konditor eller liknande yrke där precision och noggrannhet är viktigt
Om anställningen
Tjänsten är på heltid och anställningen sker via Uniflex. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.Om företaget
Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7841938-2033098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Kontakt
Ellinor Welander ellinor.welander@uniflex.se Jobbnummer
9944648