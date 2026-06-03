Idrottslärare med ytterligare behörighet till Hagaskolan
Örebro kommun / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2026-06-03
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Är du självgående, kreativ och har god samarbetsförmåga? Är du en person som vill arbeta med det positiva samspelet och relationen mellan lärare-elev, elev-elev? Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna? Då önskar vi att just du blir vår nya kollega.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Till Hagaskolan söker vi nu en legitimerad lärare i idrott med goda ämneskunskaper samt förmåga att pedagogiskt kunna förmedla dem. Du behöver även vara behörig i ytterligare ämne för grundskolan F-6 och undervisning kommer ske på flera stadier! Du kommer att vara mentor och undervisande lärare. Vi arbetar fyra lärare på två klasser, vilket innebär ett nära samarbete med ytterligare kollegor som tillsammans med dig ansvarar för undervisningen i klass. Du ansvarar för att tillsammans med dina kollegor systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas lärande i dina ämnen.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisningen
arbeta för bästa möjliga måluppfyllelse hos våra elever
tillsammans med skolans personal delta i utvecklingsarbetet på skolan
arbeta och dokumentera i aktuella verksamhetssystem
Om arbetsplatsen
Hagaskolan är en F-6 skola med ca. 350 elever och skolan tillhör Hagaområdet, som är en del av de västra stadsdelarna i Örebro. Kunskap och demokrati står i centrum för skolans verksamhet. Vårt mål är att på bästa sätt möta varje elev individuellt och skapa ett lärande. Trygghet, ansvar och arbetsglädje är ledord för Hagaskolan.
Hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag tillsammans med fritidspedagoger och lärare. Vi har nära samarbete med hela dagen- perspektiv, för att skapa en kreativ och utvecklande verksamhet med hög måluppfyllelse och trygga elever.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa. Kvalifikationer
Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott, samt ytterligare ämne för årskurs 1-6, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till legitimation
Meriterande:
behörighet att undervisa i spanska och/eller franska
erfarenhet av Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
erfarenhet av IKT i undervisningen
behörighet i ytterligare ämne inom grundskolanTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti 2026, eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 juni.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 1064/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Ferid De Basso +4619215687 Jobbnummer
9944660