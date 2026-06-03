Senior Accounting Consultant Fixed Assets - Interimuppdrag
2Complete AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-03
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, Solna
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Vill du ta en nyckelroll i ett internationellt energibolag där du får möjlighet att bidra med din redovisningsexpertis och driva förbättringsarbete som skapar långsiktigt värde? Nu söker vi en senior och självgående redovisningskonsult som vill vara med och utveckla redovisningsstrukturer, kvalitetssäkra processer och skapa hållbara arbetssätt i en komplex och expansiv verksamhet.
Vad erbjuder vi?
Ett kvalificerat uppdrag där du får kombinera redovisningsexpertis med utvecklings- och förbättringsarbete.
Möjlighet att arbeta i en internationell och expansiv organisation inom energisektorn.
Ett bolag i förändring där du får stort ansvar och mandat att påverka redovisningsrelaterade processer och strukturer.
En varierad roll med fokus på både operativa och utvecklingsorienterade frågor.
En social och inkluderande arbetsplats med stark teamkänsla och nära samarbete mellan kollegor.
Du blir en del av ett internationellt bolag inom energisektorn med verksamhet inom bland annat vattenkraft. Företaget präglas av entreprenörsanda, samarbete och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Här värdesätts initiativtagande och du får möjlighet att bidra med din specialistkompetens i en verksamhet där kvalitet och förbättringsarbete står högt på agendan. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund inom kvalificerad redovisning och som trivs med att kombinera redovisningskompetens med processutveckling. Du har sannolikt arbetat som senior redovisningskonsult, redovisningsspecialist eller redovisningsansvarig och har erfarenhet från fastighets-, energi- eller annan anläggningsintensiv verksamhet där arbete med anläggningstillgångar varit en central del av rollen.
Krav och kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Gedigen erfarenhet av arbete med anläggningsregister och komponentavskrivning.
Mycket god kunskap inom K3-regelverket.
Erfarenhet av att kvalitetssäkra, strukturera och utveckla redovisningsprocesser.
Erfarenhet av komplexa redovisningsmiljöer med flera bolag och rapporteringsstrukturer.
Erfarenhet av förbättringsprojekt inom ekonomi- och redovisningsområdet.
God systemvana och erfarenhet av Dynamics samt Power BI.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt, har ett kvalitetsmedvetet arbetssätt och en naturlig förmåga att skapa ordning i komplexa sammanhang. Samtidigt är du kommunikativ och uppskattar att samarbeta med både ekonomiavdelningen och andra delar av verksamheten.
Vad innebär rollen?
I rollen som Senior Redovisningskonsult kommer du att ha en central funktion i att stärka och utveckla redovisningsstrukturer och ekonomiska processer inom verksamheten. Uppdraget har ett tydligt fokus på kvalitetssäkring, effektivisering och långsiktiga förbättringar snarare än löpande redovisning.
Du kommer att arbeta nära finansfunktionen i Stockholm samt ha internationella kontaktytor inom organisationen. En stor del av uppdraget handlar om att säkerställa kvalitet och struktur i anläggningsregistren kopplade till verksamhetens kraftverk samt att utveckla processer och funktionalitet i Dynamics och rapporteringsstrukturerna.
Exempel på arbetsuppgifter
Identifiera och hantera kvarvarande redovisningsrelaterade legacy-frågor.
Kvalitetssäkra och vidareutveckla anläggningsregister enligt K3.
Säkerställa korrekt uppdelning av anläggningstillgångar per kraftverk och komponent.
Utveckla och effektivisera redovisnings- och rapporteringsprocesser.
Driva förbättringar i Dynamics och relaterade ekonomisystem.
Förbättra rapporteringsstrukturer och mappingsprocesser.
Säkerställa kvalitet och effektivitet i internationell rapportering.
Stödja verksamheten vid bolagsförändringar, integrationer och andra strukturförändringar.
Efter de första sex månaderna förväntas du ha bidragit till tydliga och hållbara förbättringar inom redovisningsstrukturer, effektiviserat arbetssätt inom ekonomifunktionen samt säkerställt att anläggningsregistren håller en hög och kvalitetssäkrad standard.
Uppdraget är en konsultanställning med start efter sommaren och pågår initialt under cirka sex månader. Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
2Complete Group är Gasellvinnare 2022 – utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334), https://www.2complete.se/
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se +46707443363 Jobbnummer
9944664