Trafikplanerare
2025-08-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Täby
Nobina är Nordens marknadsledande operatör inom kollektivtrafik. Vi ser till att över en miljon människor dagligen kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kontrakterad kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår framgång skapar ett bättre samhälle genom ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader.
Gillar du ordning och reda, har en passion för ekonomiska lösningar och är en ansvarsfull samt målinriktad person? Då kan du vara den trafikplaneraren vi söker!
Om rollen
I rollen kommer du att vara spindeln i nätet och ta ansvar för fordonens och förarens vardag genom att skapa tidtabeller, fordon- och tjänsteplaner samt scheman. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med schysta kollegor som respekterar, bryr sig och hjälper varandra. Du kommer att arbeta med kollegor som besitter hög kompetens och lång erfarenhet. Vår arbetsplats präglas av omväxlande uppgifter och ett strukturerat arbetssätt med tydliga rutiner och processer. Dessutom får du tillgång till ett välorganiserat systemstöd med nära support.
Vem är du?
Har en relevant högskoleutbildning/logistikutbildning eller motsvarande kunskaper
Har erfarenhet av att arbeta som trafikplanerare
Har god praktisk erfarenhet av Hastus och Officepaketet
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har erfarenhet av projektarbete och förmåga att ta ledande roller
Tjänsten är på heltid med placeringen på vårt huvudkontor i Solna. Vi sitter i stora ljusa lokaler i ett öppet kontorslandskap och tillämpar flexibla arbetstider.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Ersättning
