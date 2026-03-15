Trafikmontör - Stockholm
ONE Nordic AB / Elektrikerjobb / Huddinge Visa alla elektrikerjobb i Huddinge
2026-03-15
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ONE Nordic AB i Huddinge
, Stockholm
, Enköping
, Norrköping
, Tierp
eller i hela Sverige
ONE har Nordens största trafikaffär rörande drift och underhåll av trafiksignaler i Stockholm och vi söker vi nu fler nyfikna och engagerade medarbetare som vill lära sig att arbeta som trafikmontör i Stockholm.
Arbetsuppgifter I rollen som trafikmontör kommer du att arbeta i ett team tillsammans andra trafikmontörer, en administratör och en projektledare. Tillsammans i teamet utför ni förebyggande underhåll, felavhjälpande åtgärder samt mindre projekt. Specifika arbetsmoment som kan förekomma är felsökning, installation samt service av trafikljus. ONE har sedan länge ett tätt och väl fungerande samarbete med kund tack vare vår höga servicenivå vilken är av yttersta vikt att man som montör är med och upprätthåller. Då kompetensen för uppdraget är speciellt kommer vi att lära dig tekniken och arbetet.
Vi söker dig som
Nyutbildad elektriker, gärna med inriktning på signaler eller styr och regler
Är ansvarstagande och är bra på problemlösning
Inte räds tungt varierande arbete
Vill arbeta mycket natt (schemalagd)
Har B-körkort
Som person är du noggrann, är bra på att hantera flera saker samtidigt samt har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du en lagspelare som är ansvarstagande och klarar av att arbeta självständigt samt förstår vikten av ordning och att följa uppsatta processer för tidsskrivning och dagbokshantering. För att uppfylla kravprofilen för tjänsten är det också viktigt att du har ett högt säkerhetstänk.
Låter detta som något för dig? Vi arbetar med löpande urval, så ansök gärna redan idag.
Vi erbjuder
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget med inspirerande och professionella kolleger inom ditt arbetsområde. Vi ger frihet under ansvar, en stimulerande arbetsmiljö samt har attraktiva medarbetarförmåner såsom:
• Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget * Inspirerande och professionella kolleger inom ditt arbetsområde * Attraktiva medarbetarförmåner * Frihet under ansvar * Stimulerande arbetsmiljö
Frågor
Har du frågor kontakta avdelningschef Magnus Höglund på 073-823 50 92.
Fackliga kontakter Christoffer Weber, 073-049 97 25 (SEF) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388458-1893719". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Nordic AB
(org.nr 556075-7287), https://karriar.one-nordic.se
Källängsvägen 10 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Jobbnummer
9798222