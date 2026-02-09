Trafikledare Mohlins Bussar Östersund
Mohlins Bussar AB, Östersund / Logistikjobb / Östersund Visa alla logistikjobb i Östersund
2026-02-09
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mohlins Bussar AB, Östersund i Östersund
, Härjedalen
, Bräcke
eller i hela Sverige
Är du sugen på en ny spännande roll i ett händelserikt och professionellt gasell-företag? Ser du lösningar i stället för hinder och har inställningen att ingenting är omöjligt? Är du kundorienterad, trivs med ett högt tempo, vill överträffa kundens förväntningar och har en positiv attityd? Då är det dig vi söker!
Mohlins Bussar - framgångsrikt företagande sedan 1932!
Vi är ett växande trafikföretag i tredje generationen stationerade i Hälsingland, Dalarna, Härjedalen, Jämtland, Uppland och Östergötland. Vi är idag 650 medarbetare. Inom Mohlins ingår även Bollnäs Buss, Härjedalingen och Masexpressen.Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning
I rollen som Trafikledare ansvarar du för att planera, optimera och leda Mohlins fordon och personal. Med stöd av dina övriga kollegor förväntas du utföra arbetet på ett affärsmässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. Verksamheten omfattar linjetrafik, charterresor och expressbusstrafik och du har din bas i Östersund. Kvalifikationer
Vi ser att du har minst några års erfarenhet av planering och ledning i operativ verksamhet. Ett måste för rollen är att du har god geografisk kännedom. Branschvana är önskvärt, liksom kunskaper om kör- och vilotidsregler. Som trafikledare kommunicerar du såväl med beställare, kunder, förare, teamledare och verkstad, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga i båda tal och skrift. Tjänsten kräver datorvana och tekniskt kunnande då du ska jobba i flera system. Meriterande om du har D eller DE behörighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att passa i rollen tror vi att du:
Är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar och att "tempoväxla" då det krävs.
Kan arbeta ihärdigt och effektivt även vid tillfällen då det är ett högt tempo.
Är resultat- och lösningsinriktad samt proaktiv.
Är positiv och prestigelös i samarbetet med kollegor och kunder.
Övrig information
Urvalsarbetet kommer att ske löpande varför du bör göra din ansökan snarast möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Ansök till tjänsten genom att skicka ett mail till mathias.bergh@mohlinsbussar.se
För frågor om tjänsten kontakta Mathias Bergh, områdeschef Jämtland, på e-post mathias.bergh@mohlinsbussar.se
eller telefon 063-107411
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: mathias.bergh@mohlinsbussar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mohlins Bussar AB
(org.nr 556567-0048), http://www.mohlinsbussar.se
Inspektörsvägen (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Mohlins Bussar AB, Östersund Kontakt
Områdeschef Jämtland
Mathias Bergh mathias.bergh@mohlinsbussar.se 063-107411 Jobbnummer
9732744