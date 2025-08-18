Trafikledare / Kundtjänstmedarbetare
Björkstaden Beställningscentral AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2025-08-18
Nu söker vi en ny medarbetare till vår trafikledning och som vill bli en del i vårt team. Inom tjänsten förekommer trafikledningsuppgifter, telefonistuppgifter, kundstjänstuppgifter samt även administrativa uppgifter. Vi har öppet dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har en skiftgång vilket innebär att du som söker tjänsten måste ha möjlighet att kunna ha varierade arbetstider, inklusive kvällar och helger. I dagsläget är man t.ex schemalagd varannan helg.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlighet eftersom att vi arbetar väldigt nära varandra och det är viktigt att man fungerar i grupp. Det är även en grundläggande egenskap att kunna samarbeta för att få arbetsdagarna att gå ihop, men det är även viktigt att känna sig trygg i att kunna arbeta självständigt och kunna ta egna beslut.
Vi söker dig som har en god förmåga att hålla humöret uppe och som tycker det är spännande med en utmanande arbetsuppgift där man verkligen är spindeln i nätet.
Arbetsuppgiften är framförallt att trafikleda fordonsflottan, samt att ta emot och besvara bokningar, frågor, mm, från våra kunder och medarbetare. Arbetsuppgiften är mer avancerad än en traditionell kundtjänstmedarbetar-roll, men kan samtidigt uppfattas som betydligt mer stimulerande då arbetsuppgifterna är varierade och mer avancerade.
Vi ser dessa egenskaper hos dig vi söker.
• Att du är stresstålig och kan hantera flera ärenden/uppgifter samtidigt.
• Att du är organiserad och har lätt för att strukturera upp saker. Att kunna planera och strukturera upp är A och O.
• Att du har god datorvana. Det är bra om du behärskar Office och är van att arbeta vid en dator.
• Att du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar, men även fungerar som en del i ett team.
• Att du gillar att arbeta serviceinriktat och med kundkontakt.
• Att du klarar av att arbeta olika tider på dygnet, allt från tidig morgon till sena nätter, vardagar liksom helger.
• Att du har en positiv inställning och gillar att ta tag i saker/uppgifter.
• Att du problemfritt talar och förstår svenska samt engelska.
Du som sökande bör inte vara pälsallergiker då arbetsplatsen tillåter anställda att medta hund.
Björkstaden Beställningscentral AB är en beställningscentral för taxi och samhällsbetald trafik och bedriver idag olika former av taxitrafik och busstrafik i bland annat Umeå, Kalix, Kramfors, Luleå, Nordmaling, Robertsfors, Sollefteå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik kommun. Totalt har koncernen ca 250 anställda och ca 150 fordon.
Stationering för tjänsten som trafikledare/kundtjänstmedarbetare är i Umeå. Tjänsten är på 75-100%. Ange i din ansökan vilken omfattning du önskar.
Arbetsplatsen har kollektivavtal med Unionen och lön utgår i enlighet med kollektivavtalet för taxitelefonister.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Anställningens start sker enligt överenskommelse, men målsättningen är under Augusti eller September månad. Tjänsten har inga krav på förkunskap, men det kan vara meriterande om du haft liknande arbetsuppgifter.
Tjänsten startar med en inskolning/utbildning där man internutbildas i alla arbetsuppgifterna. Inskolningen är betald arbetstid och tar ca två till tre månader.
Märk din ansökan "Trafikledare" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: sara@ecotaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkstaden Beställningscentral AB
(org.nr 556854-8209)
Formvägen 12 B (visa karta
)
906 21 UMEÅ Kontakt
Ansvarig Trafikledningen
Sara Fällström sara@ecotaxi.se Jobbnummer
9463139