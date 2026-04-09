Trafiklärare Stockholm

Globens trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm
Vi på Globens trafikskola söker efter en ny medarbetare till vårt glada gäng.
Globens trafikskola är en väletablerad trafikskola på Gullmarsplan som varit en trygg del av branschen sedan 1989. Hos oss arbetar ett härligt gäng på ett tiotal engagerade och erfarna kollegor som tillsammans skapar en varm, professionell och trivsam arbetsmiljö - både för våra elever och för oss som jobbar här.
Vi brinner för att ge varje elev en personlig och kvalitativ utbildning, och vi värdesätter gemenskap, utveckling och arbetsglädje i vardagen. Hos oss blir du en del av en stabil verksamhet där dina idéer och ditt engagemang verkligen räknas.
Vem vi söker
Du som söker ska vara utbildad trafiklärare med behörighet B och uppfylla Transportstyrelsens krav.
Du har ett stort och naturligt engagemang och besitter de pedagogiska kvalifikationer som krävs för att räknas som en professionell trafiklärare.
Du behärskar svenska i tal och gärna också i skrift. Har du dessutom kunskaper i andra språk är detta naturligtvis meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger, då en del av undervisningen är förlagd till dessa tider.
Om du dessutom är en social och positiv person med stor ansvarskänsla och glimten i ögat, så finns det goda förutsättningar att vi skulle kunna fungera bra ihop.Arbetsuppgifter
Hålla körlektioner för elever som genomgår både teori och praktik.
Arbeta pedagogiskt med elever för att säkerställa deras förståelse för trafikregler och körteknik.
Anpassa undervisningen efter olika elevnivåer och skapa en positiv och säker lärandemiljö.
Ge feedback och följa upp elevernas framsteg.
Samarbeta med kollegor på trafikskolan för att upprätthålla hög kvalitet på utbildningen.Så ansöker du
Om du är en erfaren och passionerad trafiklärare som vill vara med och utveckla våra elevers väg till körkort, är du varmt välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
E-post: info@globenstrafikskola.se Arbetsgivare Globens Trafikskola AB
(org.nr 556935-8327)
Gullmarsvägen 4 (visa karta
)
121 40 JOHANNESHOV Körkort
