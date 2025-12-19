Trafiklärare sökes till Linköping

Centrums Trafikskola i Linköping AB / Lärarjobb / Norrköping
2025-12-19


Trafiklärare till Centrums Trafikskola - Linköping
Centrums Trafikskola söker 2 trafiklärare till vår nya verksamhet i Linköping, med öppning den 12 januari 2026.
Vi är en etablerad trafikskola som funnits i många år och bedriver idag verksamhet i Norrköping och i Nyköping.
Nu söker vi dig som vill vara med från start och bli en långsiktig del av vårt team i Linköping.

Publiceringsdatum
2025-12-19

Om tjänsten
Du kommer i första hand att arbeta med utbildning för personbil (B-behörighet). Vid behov och intresse finns möjlighet till vidareutbildning inom fler områden.
Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är utbildad trafiklärare med godkännande från Transportstyrelsen.
Är ansvarstagande, pedagogisk och serviceinriktad
Vill arbeta långsiktigt i ett stabilt företag

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett etablerat företag
Kollektivavtal
Möjlighet att vara med och bygga upp vår nya trafikskola i Linköping
Utbildning och stöd i din roll

Urval sker löpande.
skicka ansöka till kj@centrumstrafikskola.se
märk ansökan med Linköping.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: Kj@centrumstrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centrums Trafikskola i Linköping AB (org.nr 559535-0066)
Repslagaregatan 42 Norrköping AB (visa karta)
602 45  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9658064

