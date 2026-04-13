Trafiklärare Sökes
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Varberg
, Gislaved
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker engagerad och pedagogisk trafiklärare!
Är du en trafiklärare som brinner för att utbilda framtidens förare? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet och service står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig!
Torslanda Trafikskola är en del av On Via.
On Via är en av Sveriges ledande aktör inom trafikutbildning med över 40 utbildningsorter i Sverige.
Vår vision är att vara det självklara valet för dem som söker en kvalitativ trafikutbildning och våra värderingar som handlar om ansvar, professionalism och engagemang, vägleder oss dagligen i arbetet.
Torslanda Trafikskola är en väletablerad trafikskola som erbjuder utbildning för både personbil, släp, moped och motorcykel. Vi värdesätter professionalism, god stämning och att varje elev får en trygg och personlig utbildning.
Om rollen
Som trafiklärare hos oss kommer du att:
Planera och genomföra körlektioner för elever med olika förutsättningar och behov.
Stödja och motivera eleverna på deras resa mot körkortet.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med kollegor för att utveckla vår verksamhet.
Eventuellt hålla i teorilektioner och riskutbildningar.
Vi söker dig som:
Har giltig trafiklärarexamen och är godkänd av Transportstyrelsen.
Har en pedagogisk och flexibel inställning.
Är ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa andra att utvecklas.
Har god kommunikationsförmåga och tycker om att möta olika typer av människor.
Är du godkänd AM-lärare eller intresserad av att bli så är det meriterande.
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsmiljö med erfarna och hjälpsamma kollegor.
Möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
Vidareutbildningar och stora utvecklingsmöjligheter inom verksamheten eller inom koncernen.
En arbetsplats där vi värdesätter teamwork och att ha roligt tillsammans! Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till pernilla.asservik@onvia.se
senast sista mars. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Pernilla via mail till pernilla.asservik@onvia.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: pernilla.asservik@onvia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare On Via TS AB
(org.nr 556174-3765)
Gamla Flygplatsvägen 4 Vån 2 (visa karta
)
423 37 TORSLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torslanda Trafikskola Kontakt
Trafikskolechef
Pernilla Asservik pernilla.asservik@onvia.se 0707560301 Jobbnummer
9852047