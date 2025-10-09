Trafiklärare B / Utbildningsledare Heltid
2025-10-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Trafiklärare B / Utbildningsledare - Heltid
Nya City Trafikskola i Kristianstad AB
Vill du vara med och forma framtidens förare?
Vill du vara med och forma framtidens förare?

Hos Nya City Trafikskola i Kristianstad AB får du arbeta i en trivsam och modern miljö där vi sätter både eleven och arbetsglädjen i fokus.
Vi söker en engagerad och pedagogisk trafiklärare med behörighet enligt Transportstyrelsens krav för undervisning i B-körkort.
Du ska även ha utbildningsledarbehörighet, då du kommer att ha ett övergripande ansvar för planering, kvalitetssäkring och handledning av kollegor.
Du brinner för att utveckla både elever och verksamheten och trivs med att ta ansvar.
Kvalifikationer
Giltig trafiklärarexamen (behörighet B).
Utbildningsledarbehörighet enligt Transportstyrelsens krav.
God kommunikativ förmåga på svenska, gärna fler språk.
Erfarenhet av arbete på trafikskola är meriterande.
Ansökan
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: nyacitytrafikskola@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya City Trafikskola i Kristianstad AB
(org.nr 559539-5095)
Näsbychaussén 70 (visa karta
)
291 36 KRISTIANSTAD Arbetsplats
City Trafikskola i Kristianstad AB, Nya Kontakt
Shwan Tollgren nyacitytrafikskola@hotmail.com 0720456456 Jobbnummer
9548191