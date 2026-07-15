Trafikingenjör
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2026-07-15
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Är du en engagerad trafikingenjör som vill vara med och forma framtidens hållbara transporter i en av Sveriges mest expansiva och cykelvänliga städer? Vi söker nu dig som vill förstärka vårt team och ha en nyckelroll i att utveckla Lunds trafikmiljö.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som trafikingenjör hos oss arbetar du brett med kommunens löpande trafikfrågor. Du kommer bland annat att arbeta med uppföljning och analyser av trafik- och resandeutvecklingen i Lunds kommun, utreda och handlägga trafikärende samt remisser, arbeta med trafiksäkerhetsåtgärder och framkomlighet för samtliga trafikslag, ta fram beslutsunderlag till tekniska nämnden och i olika sammanhang vara rådgivare i trafikfrågor. Arbetsuppgifterna är omväxlande och kommer utvecklas över tid. Du kommer ha många olika kontakter. Allmänheten, samarbeten med kollegor inom den kommunala organisationen samt med externa intressenter och myndigheter kommer vara en del av din vardag. Du deltar i mindre till stora exploateringsprojekt samt leder och driver investeringsprojekt från skissarbete till färdig anläggning.
Även medverkan i större infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt kan bli aktuellt, tex Lund C och fyra spår. Rekryteringen kan eventuellt komma att resultera i fler än en anställning.
Vi söker dig som
Är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning trafik och mobilitet eller motsvarande utbildning inom området
Har flera års arbetslivserfarenhet inom relevant arbetsområde till exempel trafikingenjör, trafikutredare, projektör, uppdragsledare eller motsvarande inom anläggning och trafik
Har god kommunikativ förmåga både i svenska och engelska
Har goda kunskaper i office-paketet
Är strukturerad, mål- och resultatfokuserad
Är problemlösare, självgående, har god analysförmåga och god samarbetsförmåga
Gärna har B-körkort
Vi ser gärna att du är bred i din trafikkompetens, och har god förståelse för olika trafikantgruppers krav och behov, och kan göra kloka avvägningar i förhållande till de målsättningar som kommunen har beslutat. Du har god vana med AutoCAD eller motsvarande ritningsprogram.
Meriterande är erfarenhet av kommunalteknik och kommunala planeringsprocesser samt kunskap inom utformning. Meriterande är även erfarenhet av att arbeta med trafikfrågor i stora, komplexa infrastruktur- eller stadsutvecklingsprojekt samt erfarenhet av att driva projekt eller/och agera specialist i projektgrupper med flera olika teknikområden.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Mobilitetsenheten ingår i stadsplaneringsavdelningen och ansvarar för planering och utveckling av kommunens gator, torg och gång- och cykelvägar. Du är en av 20 medarbetare på mobilitetsenheten som har fokus på mobility management, trafikplanering och stadsplanering. Vi är ett kompetent och bra gäng med god sammanhållning. Vi ser till att Lund har ett väl fungerande och hållbart transportsystem för alla trafikanter. Enheten ansvarar för planering, utveckling och användning av transportsystemet i kommunen. Den övergripande målsättningen för arbetet är att minska utsläppen från transportsektorn genom att göra de hållbara transportslagen – gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik – mer attraktiva.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Lund precis bredvid järnvägsstationen. Vi arbetar i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och har flextid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Carping maria.carping@lund.se 046-3596964 Jobbnummer
10003771