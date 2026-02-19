Trafikingenjör
2026-02-19
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Vill du vara med och utveckla framtidens trafik i Hudiksvall?
Vi söker dig som vill bidra till en trygg, hållbar och tillgänglig trafikmiljö för våra invånare och besökare.
Hos oss får du en bred och varierad roll inom trafikreglering, där dina idéer och din kompetens är en viktig del av kommunens fortsatta utveckling. Du får en roll med både självständigt ansvar och nära samarbete med andra delar av förvaltningen.
Trafik- och mätningsenheten ingår i Teknisk service under tekniska förvaltningen. Din arbetsplats ligger på Håstaäng, där du arbetar tillsammans med sex kompetenta kollegor och närmaste chef i ett engagerat team.
Hudiksvalls kommun är en stor arbetsgivare med cirka 3 800 medarbetare och erbjuder goda möjligheter till utveckling, flexibla arbetstider, friskvårdsförmåner och kollektivavtalad pension.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som trafikingenjör arbetar du brett med frågor som rör trafiksäkerhet, framkomlighet, trafikplanering, utredningar och handläggning inom trafikområdet. Du tar fram beslutsunderlag, handlägger ärenden och deltar i projekt, bland annat när nya områden utvecklas. Du ingår i ett engagerat team där samarbete med kollegor, externa aktörer och allmänheten är en naturlig del av vardagen.
I rollen kommer du bland annat att:
- handlägga ärenden rörande trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet
- medverka och driva och kommunens trafiksäkerhetsarbete och delta i trafikutredningar
- ta fram beslutsunderlag och remissvar till politiska nämnder
- planera och följa upp projekt inom gång-, cykel- och biltrafik
- samverka med kollegor, entreprenörer, Trafikverket och andra intressenter Profil
I den här rollen behöver du kunna samarbeta bra med andra, samtidigt som du arbetar självständigt och tar ansvar för ditt eget arbete. Du planerar och strukturerar dina uppgifter på ett effektivt sätt och har ett analytiskt arbetssätt när du hanterar mer komplexa frågor.
Vi söker dig som:
- har erfarenhet av arbete inom trafikplanering, trafiksäkerhet eller närliggande område
- har högskole- eller civilingenjörsexamen inom trafik, samhällsplanering eller infrastruktur, eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig
- har god kunskap om trafiklagstiftning och trafikutformning
- kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
- har B-körkort
Meriterande:
- erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller annan offentlig organisation
- erfarenhet av GIS, TA-planer eller projektledning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Arbetsprov kan komma att användas i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om förvaltningen
Vi sopar gator, plogar vägar och bygger nya när Hudiksvalls tätorter växer. Vi gör så att parkerna blommar och ser till att matavfallet du sorterar blir till biogas till bilar och gödsel på våra åkrar. Vi lagar näringsrik mat till våra barn, unga och gamla - varje dag. Vi ansvarar för kartor och GIS så samhället kan utvecklas. Vi ser till att det finns rent vatten i din kran och i naturen och att våra elever kommer till och från skolan säkert med skolskjutsar. Vi sköter fastigheter så som äldreboenden, skolor, badhus och sporthallar - och håller dem rena och fina. Tillsammans är vi tekniska förvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
