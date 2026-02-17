Trafikansvarig

Raimovski Bud Och Transport AB / Logistikjobb / Södertälje
2026-02-17


Visa alla logistikjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Raimovski Bud Och Transport AB i Södertälje, Botkyrka eller i hela Sverige

Raimovski Bud och Transport AB bedriver yrkesmässig trafik och söker nu en utsedd trafikansvarig.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Dina arbetsuppgifter
Som trafikansvarig ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk inom yrkestrafik. I rollen ingår bland annat att:
Säkerställa efterlevnad av lagar och regler inom transportsektorn
Ansvara för trafiktillstånd och kontakt med berörda myndigheter
Övervaka kör- och vilotider
Säkerställa korrekt dokumentation för fordon och förare
Arbeta med kvalitet, trafiksäkerhet och regelefterlevnad

Kvalifikationer
Erfarenhet från transport- eller logistikverksamhet är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Du har god samarbetsförmåga och arbetar självständigt.
Urval och intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
e-mail
E-post: raimovskibudtransportab@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikansvarig".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Raimovski Bud Och Transport AB (org.nr 559225-1754)
Morabergsvägen 39 (visa karta)
152 42  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Raimovski Bud & Transport AB

Jobbnummer
9748007

Prenumerera på jobb från Raimovski Bud Och Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Raimovski Bud Och Transport AB: