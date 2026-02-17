Trafikansvarig
2026-02-17
Raimovski Bud och Transport AB bedriver yrkesmässig trafik och söker nu en utsedd trafikansvarig.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som trafikansvarig ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk inom yrkestrafik. I rollen ingår bland annat att:
Säkerställa efterlevnad av lagar och regler inom transportsektorn
Ansvara för trafiktillstånd och kontakt med berörda myndigheter
Övervaka kör- och vilotider
Säkerställa korrekt dokumentation för fordon och förare
Arbeta med kvalitet, trafiksäkerhet och regelefterlevnadKvalifikationer
Erfarenhet från transport- eller logistikverksamhet är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Du har god samarbetsförmåga och arbetar självständigt.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: raimovskibudtransportab@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafikansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Raimovski Bud Och Transport AB
(org.nr 559225-1754)
Morabergsvägen 39 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Raimovski Bud & Transport AB Jobbnummer
9748007