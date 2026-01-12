Trädinventerare
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult inom trädinventering och värdering av träd för ett uppdrag i kommunal verksamhet. Rollen innebär att bidra med fackmässiga underlag kopplade till träd och grönstruktur som stöd för planering, förvaltning och beslut.
ArbetsuppgifterGenomföra trädinventering enligt uppdragets omfattning och metodik.
Bedöma och värdera träd utifrån status, risk och utvecklingspotential.
Sammanställa inventeringsresultat och leverera dokumenterade underlag enligt uppdragskrav.
Stämma av resultat och frågeställningar med relevanta kontaktpersoner i organisationen vid behov.
KravDokumenterad kompetens inom trädinventering.
Erfarenhet av värdering/bedömning av träd.
Förmåga att leverera strukturerade och tydliga underlag från inventeringar.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7038302-1785200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9679976