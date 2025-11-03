Trädgårdsskötare Extra
2025-11-03
Trädgårdsskötare
Jobba där gästerna checkar in för att må som bäst
Storhogna Högfjällshotell & Spa ligger mitt i fjällvärlden - naturnära, lugnt och med vidsträckta vyer utanför dörren . De närmaste samhällena, Vemdalen och Klövsjö, når du med bil på cirka 15 minuter. Det här är platsen för dig som trivs med fjällets rytm och älskar att kombinera jobb med skidåkning, toppturer, mountainbike eller stilla vandringar. Vi har öppet 10 månader om året och erbjuder en levande arbetsplats med fart, serviceglädje och gemenskap.
Ditt uppdrag
Som trädgårdsskötare hos tar du hand om vårt gröna intryck i Vinterträdgården och i övriga delar av anläggningen:
Bevattning av växter och träd i vinterträdgården och på andra delar av hotellet
Enklare skötsel av träd och växter
Samarbete med florist och konsult för skötsel av hotellets grönska
Vi söker dig med gröna fingrar och med meriterande erfarenhet.
Det praktiska:
Start: omgående
Anställningsgrad: 5-10 timmar i veckan
Kollektivavtal
Kollektivavtal
Personalförmåner: Gym, pool, rabatter på mat, spa och butik samt förmåner på andra Svenska Spahotell
Vi tillämpar löpande urval - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Frågor? Kontakta Josefin Arvidsson:josefin.arvidsson@storhogna.com
Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Hotellfastighet AB
(org.nr 556220-7026) Arbetsplats
Storhogna Högfjällshotell & Spa
Gustav Tegnander gustav.tegnander@storhogna.com
9586866