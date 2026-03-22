Trädgårdsmästare sökes
2026-03-22
Drömträdgård Bjäre söker trädgårdsmästare!
Älskar du att arbeta med växter, skapa vackra utemiljöer och se trädgårdar blomstra? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Drömträdgård Bjäre söker en engagerad och kunnig trädgårdsmästare till vårt team. Hos oss får du arbeta med allt från plantering och skötsel till att utveckla hållbara och inspirerande trädgårdar för våra kunder.
Vi söker dig som:
• Bor nära Ängelholm, Skåne
• Har utbildning eller erfarenhet inom trädgård
• Är kreativ, noggrann och brinner för växter och natur
• Gillar att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder en varierad tjänst i en härlig miljö, med möjlighet att växa tillsammans med oss.
Är du intresserad? Skicka din ansökan till renee.dromtradgard@gmail.com
eller ring 0735455222 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: renee.dromtradgard@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Drömträdgård Bjäre AB
(org.nr 559312-7813)
Östra Pilkvägen 41 (visa karta
262 91 ÄNGELHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Reneé Jerleke renee.dromtradgard@gmail.com 0735455222
9811956