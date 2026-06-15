Miljöingenjör till Borlänge Energi
Lundin & Boström Hr AB / Hälsoskyddsjobb / Borlänge Visa alla hälsoskyddsjobb i Borlänge
2026-06-15
, Falun
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi är ett kommunägt bolag med cirka 300 anställda och våra enheter är organiserade i affärsområden: Kraft och värme, Elnät och stadsnät, Vattentjänster, Återvinning och Stadsmiljö. Våra stödfunktioner består av HR, Verksamhetsutveckling, Marknad och Ekonomi. Gemensamt arbetar vi för att uppnå företagets mål. Genom att gå före, inspirera och skapa förutsättningar kan vi tillsammans med invånare och företag göra insatser för ett mer hållbart Borlänge. Våra medarbetare är en stor del i vår framgång och på Borlänge Energi är arbetsmiljön i fokus. Det är ett företag att växa med och där du får möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med goda anställningsvillkor och förmåner. Våra kärnvärden är respekt, engagemang och hållbarhet.
Miljöingenjör – var med och driv framtidens hållbara energilösningar
Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad inom miljö och hållbarhet? Trivs du i en teknisk miljö där du får kombinera analys, samarbete och utveckling? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker nu en engagerad och driven miljöingenjör som vill vara med en del av hållbarhetsteamet på Borlänge Energi. Rollen är bred och du jobbar mot hela verksamheten, men en stor del av din dag kommer att gå till att vara med och tillse att vi bedriver och utvecklar vår kraft- och värmeproduktion på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.
Du blir en viktig del av vårt team där du ansvarar för miljö- och klimatrapportering, uppföljning och efterlevnad av miljölagstiftning. Du samordnar tillståndsfrågor, hanterar miljörelaterad tillsyn och driver förbättringsarbete inom miljö- och energiområdet.
Vi erbjuder en roll med många kontaktytor, både internt och externt, där du samarbetar tätt med driftorganisation, myndigheter och externa kontrollorgan. Rollen passar dig som gillar att kombinera teknisk förståelse med hållbarhetsengagemang och som trivs i en miljö där utveckling och initiativ uppskattas.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom energiteknik, miljövetenskap eller ett närliggande område samt några års erfarenhet av arbete inom miljö- eller energiområdet. Du har kunskap om miljölagstiftning och rapportering och trivs med att arbeta strukturerat och analytiskt. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av datadriven uppföljning och goda kunskaper i Excel är också värdefulla för rollen.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett positivt och engagerat team med höga ambitioner. Här finns goda möjligheter att påverka, utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi erbjuder flexibla arbetstider, goda anställningsvillkor och en arbetsplats där samarbete och trivsel står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Borlänge Energi med Lundin & Boström. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-07-01. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström HR AB
(org.nr 556835-0002)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge Energi Kontakt
Rekryterare
Peter Boström peter.bostrom@lundinbostrom.se Jobbnummer
9962849