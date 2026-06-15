Mekanikkonstruktör inom högvoltsprodukter
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-15
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Är du en nyfiken och lösningsorienterad mekanikkonstruktör som vill arbeta med utveckling av framtidens högvoltsprodukter? Trivs du i en miljö där innovation, produktutveckling och tekniska utmaningar står i centrum? Då kan detta vara rollen för dig.
OM TJÄNSTENTill en av våra kunder söker vi nu en mekanikkonstruktör som vill vara med och utveckla nästa generations högvoltsprodukter. Du blir en del av en mindre och växande utvecklingsorganisation där fokus ligger på att skapa nya produkter och tekniska lösningar snarare än att förvalta befintliga konstruktioner.
Teamet arbetar med produkter inom högvoltsområdet, exempelvis switchar och batterifrånkopplingssystem, som används inom energi- och fordonsindustrin. Här får du möjlighet att vara delaktig genom hela utvecklingsprocessen, från idé och koncept till färdig produkt.
Rollen passar dig som gillar att lösa komplexa tekniska problem, utforska nya lösningar och arbeta i projekt där alla svar inte finns från början.
Du kommer sammanfattningsvis att:
Konstruera och utveckla högvoltsprodukter och tekniska lösningar.
Arbeta med CAD-konstruktion, främst i Catia.
Ta fram och vidareutveckla tekniska specifikationer och kravunderlag.
Delta i konceptutveckling, tekniska utredningar och prototypframtagning.
Samarbeta med projektledare, konstruktörer, elingenjörer och externa leverantörer.
Bidra till att lösa tekniska utmaningar där krav och lösningar inte alltid är definierade från start.
Delta i kundmöten och på sikt ta en mer drivande roll i tekniska diskussioner.
Stödja vid provning, analyser och val av material.
VI SÖKER DIG SOMHar en masterexamen inom mekanikkonstruktion, maskinteknik eller liknande utbildning.
Har cirka 0,5-5 års arbetslivserfarenhet av mekanikkonstruktion och/eller produktutveckling.
Har god CAD-vana, gärna i Catia, men erfarenhet från andra CAD-system är också relevant.
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Formsprutning, plastkonstruktion eller verktygskonstruktion.
Tillverkningsteknik och produktutvecklingsprocesser.
Energibranschen eller högvoltsprodukter.
Materialanalyser, provning eller konstruktion inom el- och energisystem.
Utöver ovanstående krav kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi ser att du som söker är en prestigelös och positiv lagspelare som gärna delar kunskaper och erfarenheter med ditt team. Vidare tror vi också att du är noggrann men även kommunikativ där du vågar ta plats i möten. Du förväntas även dokumentera ditt arbete vilket ställer krav på god struktur.
ÖVRIG INFORMATIONDetta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt kommer att vara anställd av Friday. Ambitionen är att du på sikt blir direktanställd hos kund.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående/Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid.
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan komma att stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Jobbnummer
9962832