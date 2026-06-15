Överläkare till Njurmedicin i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-06-15
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Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du är omgiven av trevliga, kompetenta och engagerade kollegor.
Njurmedicinska sektionen vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har en bred profil och ansvarar för basal njursjukvård i sydvästra Skåne samt avancerad njurmedicinsk vård i Södra Sjukvårdsregionen. Njursektionen innefattar fyra hemodialysavdelningar samt två slutenvårdsavdelningar varav en är belagd i Lund och en i Malmö. Därtill bedriver vi mottagningar på båda orterna med ett brett utbud av olika diagnoser samt njurtransplanterade patienter. Till sektionen är även enheten för träning av patienter i peritonealdialys och hem-hemodialysbehandling knuten. Inom njursektionen bedrivs experimentell och klinisk forskning med inriktning på dialys, systemiska vaskuliter, GFR-markörer, proteinuri, transplantation och epidemiologi.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Vi söker tre överläkare till Njursektionen i Lund. Tjänsterna kombinerar kliniskt arbete med utvecklings- och kvalitetsarbete inom njursektionens verksamhetsområden.
Tjänsterna har ett särskilt fokus på dialysverksamhet och kvalitetsutveckling. Uppdragen omfattar utveckling av vårdprocesser, implementering av evidensbaserade arbetssätt samt medverkan i sektionens strategiska utvecklingsarbete.
En av tjänsterna innefattar ett särskilt utvecklingsansvar inom området mineralomsättning och skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom, med fokus på verksamhetsutveckling, kunskapsimplementering och samverkan inom och utanför sektionen.
I rollen som överläkare tjänstgör du inom flera delar av verksamheten, inklusive öppenvårdsmottagning, slutenvård, konsultverksamhet och dialysverksamhet. Handledning av läkare under utbildning samt deltagande i undervisning och utvecklingsarbete ingår. Forskning och akademiskt engagemang välkomnas och uppmuntras.KvalifikationerKvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i njurmedicin
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom njurmedicin
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
• disputation.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Erfarenhet av såväl akut som kronisk hemodialys samt peritonealdialys är önskvärt. Har du erfarenhet av kvalitetsutveckling, processledning, forskning eller ledningsuppdrag inom njurmedicin är det meriterande.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för njurmedicinsk vård och som vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling. Du har god förmåga att samarbeta med såväl medarbetare som patienter. Vidare arbetar du strukturerat och kvalitetsmedvetet samt har intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Vi tillämpar löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Sektionschef
Daði Helgason Dadi.Helgason@skane.se Jobbnummer
9962841