Vi söker målare med erfarenhet av industrimålning och sprutmålning
Svensk Bruksmålning AB / Målarjobb / Gävle Visa alla målarjobb i Gävle
2026-06-15
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Vi söker en erfaren målare med blick för helheten. Du ska kunna ta ansvar, ha god kundkontakt och kunna förmedla direktiv mellan ledning och arbetsgrupp.
Arbetet omfattar industrimålning och sprutmålning på olika projekt över stora geografiska områden. Resor och övernattningar förekommer regelbundet.
Arbetet är fysiskt krävande och utförs ofta på höga höjder.Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Erfarenhet av industrimålning och sprutmålning
B-körkort
God svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: info@svenskbruksmalning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Bruksmålning AB
(org.nr 559495-8380) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962840