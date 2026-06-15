Sales Manager Large Accounts till Spiris
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2026-06-15
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Är du en erfaren och relationsstark säljledare som drivs av att coacha andra till framgång? Vill du arbeta strategiskt med att utveckla redovisningsbranschens största aktörer? Då kan rollen som Sales Manager Large Accounts hos oss på Spiris vara din nästa utmaning!
Vad kommer du arbeta med?
I rollen har du ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för vårt team som jobbar med svenska redovisningsbyråer. Ditt fokus ligger på att leda och utveckla ett säljteam bestående av Key Account Managers, Account Managers, Partner Success Managers och Byråcoacher där ni tillsammans driver och säkrar våra absolut största och mest komplexa affärer hos de ledande redovisningsbyråerna på marknaden.
Du har en högst central roll att fortsätta driva en modern säljmiljö där vi fokuserar på att använda digitala verktyg och AI för att automatisera administration och dataanalys. Detta arbete gör att du och ditt team kan lägga er tid där den gör absolut mest nytta - i det djupt mänskliga och värdeskapande arbetet med att bygga förtroendefulla relationer och coacha varandra till nya höjder.
Huvudsakliga ansvar
Du leder säljteamet genom ett stöttande, närvarande och coachande ledarskap där du frigör medarbetarnas fulla potential för att teamet ska nå sina mål
Du etablerar och utvecklar långsiktiga samarbeten med beslutsfattare och nyckelpersoner hos marknadens största redovisningsbyråer.
Du säkerställer att teamet driver komplexa avtalsprocesser i mål, att implementationen blir framgångsrik och säkrar långsiktiga win-win-samarbeten genom att hjälpa både byråerna och Spiris att nå sina mål.
Du driver säljstrategin mot byråer genom att analysera marknadstrender och säljdata för att sätta teamets prioriteringar, skapar prognoser och är med och framställer långsiktiga mål.
Vad har du gjort tidigare?
För att lyckas och trivas i denna roll tror vi att du är en trygg och empatisk ledare som brinner för att utveckla medarbetare inom strategisk försäljning. Du har en naturlig förmåga att lyssna, delegera och ge dina medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas självständigt. Som person har du lätt för att läsa av behov, bygga varma relationer och du trivs med att ta ett stort personligt ägande i en föränderlig miljö.
Erfarenhet av komplex B2B-försäljning: Du har en dokumenterad bakgrund av att framgångsrikt driva stora affärsprocesser och utveckla strategiska partnerskap på ledningsnivå.
Ledarskap och coaching: Du har minst 5-10 års erfarenhet av att leda och coacha ett säljteam med dokumenterat goda resultat.
Tech och digitala affärsprocesser: Du har god förståelse för hur moderna, molnbaserade mjukvarulösningar skapar affärsnytta och hur de implementeras i komplexa verksamheter.
AI och förändringsbenägenhet: Du är eller vill vara en säljledare som använder tillgänglig teknologi för att lyfta ditt teams och ditt eget arbete till nya nivåer. Du förstår att vi lever i en föränderlig tid där befintliga processer och strukturer kan behöva utmanas.
Språkkrav: Du kommunicerar helt obehindrat och professionellt på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är dessutom meriterande om du har:
Branscherfarenhet från redovisningsbyråer eller djupgående kunskaper om branschens förutsättningar.
Specifik erfarenhet av att sälja affärssystem (ERP) eller liknande finansiella SaaS-plattformar.
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, försäljning eller teknik.
Livet på Spiris
Hos oss ska du utvecklas, må bra, göra skillnad och ha kul på vägen. Vi välkomnar dig precis som du är, för vi vet att olikheter gör oss bättre. Vi strävar efter att ligga i framkant – AI och en snabbföränderlig techvärld är en naturlig del av vår vardag. Vi drivs av att utforska ny teknik och söker dig som vill testa nytt och växa med oss. När vi mår bra och utvecklas, kan vi också stötta landets företag maximalt. En sann win-win.
Vår hybrida kultur ger dig flexibilitet i vardagen, samtidigt som våra kontor fungerar som viktiga mötesplatser för gemenskap och inspiration. Vårt hjärta och huvudkontor finns i Växjö och vi har även kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng på omkring 500 kollegor.
☀️ Semestertider ☀️
Notera att vår svarstid för denna rekrytering kan komma att dröja mer än vanligt. Det rekryterande teamet har semester hela juli och under denna period kommer ansökningar inte läsas och du kommer således inte få någon återkoppling. När vi är tillbaka i augusti är vår ambition att läsa igenom alla ansökningar och återkomma till dig så snart som möjligt. Om du söker innan vi går på semester skickar vi en uppdatering Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905299-2051939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visma Spiris AB
(org.nr 556252-9155), https://jobb.spiris.se
Sambandsvägen 5 (visa karta
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352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
Spiris Jobbnummer
9962848