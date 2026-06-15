Rentaladministratör
Toyota Material Handling Europe AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mjölby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mjölby
2026-06-15
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Vi på rentalavdelningen befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker en ny engagerad medarbetare. Kommande år innebär bland annat byte av vårt affärssystem. Vi söker dig som har drivkraften och viljan att vara en aktiv del i vår förändringsresa.
Om rollen
Som en del av vårt team inom Rental & Used kommer du bland annat att hantera rentalavtal från start till slut för cirka 16 700 truckar. Här ingår arbetsuppgifter som finansiering, fakturering, indexering, ränteuppdatering samt att ta fram kalkyler vid eventuella avtalsförändringar. Arbetet innehåller en del problemlösning, att kunna hitta och tolka vårt regelverk samt att fatta egna beslut utifrån situationen.
Du ger stöd till säljare, servicechefer och servicetekniker i de frågor som rör rentalavtalen.
Vi vill att du ska bidra till utveckling av processer, rutiner och arbetssätt relevanta för din roll som innebär många kontakter både i den egna organisationen samt med kunder.
Tjänsten är placerad i TruckHuset i Mjölby, som Toyota Material Handling Swedens logistiska center. Här arbetar närmare 60 medarbetare, på kontoret och i verkstaden.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Vi är Sveriges ledande leverantör inom materialhantering! Hos oss på Toyota Material Handling Sweden erbjuder vi en omfattande portfölj av truckar och tjänster, inklusive service, reservdelsförsörjning, uthyrning och förarutbildning. Med innovativa lösningar och en dedikerad personal på cirka 600 medarbetare, strävar vi efter säkrare och effektivare materialhantering.
Toyota Material Handling som arbetsgivare
Vi är en dynamisk arbetsplats där vi kontinuerligt strävar efter förbättring. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare. Vår företagskultur sätter människan i fokus, varje individ är värdefull och vi arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi är certifierade enligt Great Place To Work. 86 % av våra medarbetare anser att detta är en mycket bra arbetsplats. Här välkomnas dina idéer och åsikter.
Läs mer om att hur det är att arbeta hos oss: Arbeta hos oss | Toyota Material Handling Sweden
Arbeta för ett världsledande företag inom materialhantering och få möjlighet att växa och utvecklas.
Arbeta i en stimulerande miljö med många kontaktytor där du kan dra nytta av stödet och expertisen hos dina kollegor.
TruckHuset i Mjölby erbjuder en trivsam och familjär stämning
Flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete för att stödja balans mellan arbete och privatliv.
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år och andra erbjudanden i vår förmånsportal för att främja hälsa och välbefinnande.
Arbetsgivarbetald vårdförsäkring
Förskottssemester och möjlighet att använda en tidbank för flexibel ledighet och återhämtning.
Anställningen inleds med visstidsanställning enligt Teknikavtalet Unionen i sex månader med målsättning att övergå till tillsvidareanställningProfil
Du är driven, har erfarenhet av ekonomiska arbetsuppgifter och är noggrann. Du kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter och hantera flera processer samtidigt, t ex telefonsamtal och dokumentation i affärssystemet, flera affärsmoduler, stödsystem och kundportaler.
Du trivs med att arbeta i team och tycker om att ha många kontakter, interna såväl som externa. Du är kundorienterad, flexibel och har förmågan att prioritera arbetsuppgifter. Du är inte rädd för att fatta egna beslut och hjälpa en kollega för att komma fram till en lösning. Vi förutsätter att du är utåtriktad, har servicekänsla och bidrar till en positiv anda på arbetsplatsen.
Du har minst gymnasial utbildning.
Du har goda datakunskaper och erfarenhet av Excel.
Du har en förmåga att snabbt växla mellan olika datasystem.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Du trivs med att ha en kommunikativ roll samt ta ansvar för specifika arbetsuppgifter där du driver dina egna ansvarsområden.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning
Erfarenhet av arbete med kalkyler och/eller finansiell hyra
Mer information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper. Vi avstår från kontakt med rekryteringssajter.
Vår rekryteringsprocess består av en telefonavstämning och intervjuer med case, personlighetstest, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Emma Åberg, tel. 070-317 85 45 alternativt emma.aberg@se.toyota-industries.eu
.
Så länge annonsen är publicerad är du välkommen med din ansökan.
Intervjuer hålls löpande.
Välkommen att bli en del av ett starkt gäng!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Transformatorgatan 7 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby Kontakt
Contact
Toyota Material Handling job@se.toyota-industries.eu Jobbnummer
9962839