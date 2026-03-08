Trädgårdshjälp sökes till Värmdö
2026-03-08
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Solna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en person för skötsel av två fastigheter i Värmdö området. Uppdraget är ett säsongsarbete med start i april/maj till och med september/oktober.
Omfattningen är initialt en heldag i veckan, med möjlighet till utökning vid behov. Trädgårdsmästare kommer finnas på plats en gång i veckan.
Arbetet omfattar en huvudbostad i Gustavsberg, samt ett fritidsboende vid Siggesta hamn (beläget på en ö). Vid arbete på ön sker hämtning med båt i siggesta gäst hamn.
Du behöver inte vara expert på trädgårdsskötsel, men du ska veta hur man hanterar maskiner och ha viljan att lära dig. Det viktigaste är ditt engagemang och din förmåga att se vad som behöver göras.
Ansvarsområden:
• Gräsmattor: Klippning, trimning och tillsyn av robotgräsklippare.
• Allmän skötsel: Ogräsrensning i rabatter och grusgångar, plocka upp grenar samt kratta/blåsa löv, vattna vid behov.
• Sopning av terrasser, trappor och stenytor. Avspolning av bryggor vid behov.
• Hålla koll på väderomslag och se till att utemöbler täcks över vid regn.
• Hantering av trädgårdsmaskiner (lövblås, trimmer etc.), tunga lyft kan förekomma.
Vem vi söker:
En person som är "hands-on" och som tar hand om tomten som om den vore deras egen.
Är självgående, ansvarstagande och flexibel.
Du är lyhörd, kommunicerar väl och kan lösa problem proaktivt på egen hand.
Körkort och tillgång till egen bil är en fördel
Tjänsten börjar i April/maj. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
We are looking for a person to help maintain two properties in the Värmdö area. This is a seasonal position starting in April/May and lasting until September/October.
The role initially involves one full day per week, with the possibility of additional hours if needed. A professional gardener will also be on site once a week.
The work includes a main residence in Gustavsberg and a summer house near Siggesta Harbor (located on an island). When work is required on the island, transport by boat will be arranged from Siggesta Guest Harbor.
You do not need to be an expert in gardening, but you should be comfortable handling machinery and be willing to learn. Most importantly, we value initiative and the ability to see what needs to be done.
Responsibilities:
Lawn care: Mowing, trimming, and monitoring robotic lawn mowers
General maintenance: Weeding in flower beds and gravel paths, picking up branches, raking or blowing leaves, and watering when needed
Sweeping terraces, stairs, and stone surfaces; rinsing off docks when necessary
Monitoring weather changes and ensuring outdoor furniture is covered during rain
Handling garden equipment (leaf blower, trimmer, etc.); some heavy lifting may occur
Who we are looking for:
A hands-on person who takes care of the property as if it were their own
Someone who is self-driven, responsible, and flexible
A good communicator who listens well and can solve problems proactively
Driver's license and access to a car are an advantage
The position starts April/May. Please send your application with CV and a personal letter today. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783553