Trädgårdsarbetare sökes
Khan, Zahid / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm
2025-09-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
En person behövs för att sköta gröna ytor. Gräsklippning, häckklippning, städning av parker och andra gröna miljö. På vinter är det snö skottning, sandning och städning av parker och gröna ytor som ingår i jobbet.
Mb 0728356181
Mail zahid5292@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Zahid Khan zahid5292@gmail.com +46728356181
9507402