Trädgårdsarbetare sökes

Khan, Zahid / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm
2025-09-13


En person behövs för att sköta gröna ytor. Gräsklippning, häckklippning, städning av parker och andra gröna miljö. På vinter är det snö skottning, sandning och städning av parker och gröna ytor som ingår i jobbet.
Mb 0728356181
Mail zahid5292@gmail.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: zahid5292@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khan, Zahid

Arbetsplats
Khan Zahid

Kontakt
Zahid Khan
zahid5292@gmail.com
+46728356181

Jobbnummer
9507402

