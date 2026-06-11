Speciallärare till anpassade skolverksamheter
Munkedals Kommun / Speciallärarjobb / Munkedal Visa alla speciallärarjobb i Munkedal
2026-06-11
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Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Munkedals kommun ligger i norra Bohuslän mellan Oslo och Göteborg. Här möts skog, älv och hav, och avstånden är korta mellan människor och resultat. Hos oss arbetar du nära både kollegor och verksamhet, med möjlighet att påverka och göra skillnad i vardagen. Vi bygger vidare på det som redan är starkt och utvecklar det som gör att människor vill bo, leva och verka här. Utveckling skapas i samspel mellan invånare, företag, föreningsliv och kommun. Det innebär att du som medarbetare är med och driver förändring tillsammans med andra. Vi arbetar med människors välmående i fokus och för att Munkedals kommun ska vara en plats att trivas i och vilja rekommendera.
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du vara med och skapa en flexibel utbildning med fokus på individen?
Kungsmarksskolan har cirka 380 elever från årskurs 7 till 9 där även anpassad grundskola ingår. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kan göra skillnad och bidra till elevernas framtid. Tillsammans arbetar vi för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö, och vi är alla viktiga kuggar i vår skolas utveckling.
Nu söker vi en till speciallärare till vår anpassade grundskola på högstadiet. Tillsammans med kollegor kommer du vara med och leda våra anpassade skolformer för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och förberedelse inför vuxenlivet.
Beskrivning av arbetet
Som speciallärare ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av undervisningen samt har mentorskap. Du kommer ansvara för undervisningen av elever i en mindre grupp, i ett nära samarbete med elevassistenter som är knutna till gruppen. Med ett inspirerande och stöttande förhållningssätt bidrar du till elevernas lärande, utveckling och framtidstro. Du vägleder och stöttar elevassistenterna i det dagliga arbetet med eleverna och tillsammans samverkar ni kring elevernas kunskapsutveckling. Vi har också elever som läser integrerat där sker ett nära samarbete med lärarna i klassen.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som
har speciallärarexamen.
har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
har med specialisering intellektuell funktionsnedsättning (meriterande).
har kunskap om och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande (meriterande).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och våra elever, och vi kommer att lägga stor vikt vid dem. Vi värdesätter att du har ett varmt bemötande och engagemang för de elever du möter, ser värdet i att bygga goda relationer och vill göra skillnad i elevernas vardag. För dig är samarbete med kollegor och vårdnadshavare en självklar del av uppdraget, likaså att tillsammans skapa en trygg, meningsfull och sammanhållen vardag för varje elev. Du är självgående och trygg i din yrkesroll, med ett pedagogiskt och strukturerat arbetssätt samt kreativ förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov, förutsättningar och mål. Du har lätt för att möta människor med olika bakgrund och erfarenheter och bemöter din omgivning med flexibilitet, ödmjukhet och prestigelöshet.
Vi erbjuder dig
stimulerande arbetsuppgifter.
förmånligt friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt gratis träning i träningslokalen Styrkan.
generösa möjligheter till kompetensutveckling.
ett ledarskap som bygger på våra värdeord: mod, engagemang, tydlighet och tillit.
Vi vill informera dig om
att intervjuer kommer att ske 30 juni samt 1 juli.
att utdrag från belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
provanställning kan eventuellt komma att tillämpas för tjänsten.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
visar giltig ID-handling
vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar:
görs säkerhetsprövning. Om du blir aktuell för en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning.
görs legitimationskontroll via Socialstyrelsen eller Skolverket.
görs kontroll gentemot IVO:s register.
behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals Kommun
(org.nr 212000-1330), http://www.munkedal.se
Centrumtorget 5 (visa karta
)
455 80 MUNKEDAL Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Avdelning skola, Kungsmarksskolan Kontakt
Camilla Eklund camilla.eklund@munkedal.se 052418287 Jobbnummer
9960257