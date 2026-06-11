Samordnande Undersköterska till Solgården Laholms kommun
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2026-06-11
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som undersköterska är du professionell i din roll och har brukaren i fokus. Omvårdnadsarbetet innebär att ge individuellt stöd och hjälp till den boende, där du står för den professionella kunskapen och bemötandet. Det innebär såväl personlig omvårdnad, social gemenskap och aktivitet, serviceinsatser (städ, tvätt etc.) samt dokumentations ansvar, som allt är av vikt för de boendes möjlighet till meningsfull vardag, ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Du förväntas även arbeta med delegerade HSL uppgifter inom det behov som finns i verksamheten.
Som medarbetare har du lätt att samarbeta med kollegor och andra professioner för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Du tar ansvar för helheten där kök och allmänna utrymme är en del av det dagliga arbetet, och du tar ansvar för ett eller flera ansvarsområde med intresse att utveckla.
Du delar med dig av kunskaper och erfarenheter såväl i det dagliga arbetet som vid TEAM och arbetsplats träffar, du introducerar ny personal och bidrar med nytänkande och arbetsglädje.
Som samordnande undersköterska har du utöver omvårdnadsarbete ansvar för;
avdelningens arbetsplanering, och att ha överblick över kommande händelser för boende och personal, samt ha god kommunikation kring detta med kollegor, enhetsassistent och enhetschef.
ansvar att planera för kringarbete på avdelningen, samarbete med enhetsassistent gällande kvalitetsarbete och vara sammanhållande för arbetsgruppens frågor som behöver lyftas vidare.
aktivt delta i planering för aktiviteter, att det finns med i arbetsplanering samt inventera och beställa varor, mat och specialkost.
ha översikt gällande lägenhet vid utflytt/Inflytt, visning samt planera för ankomst samtal.
ansvara för mottagande av extern resurs och informera/ ge stöd
vara förebild och arbeta för en god arbetsmiljö.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad och arbetar som undersköterska, innehar yrkesbevis samt har erfarenhet av arbete som samordnare eller likvärdig roll inom vård- & omsorg.
Du ser ett gott bemötande som en självklarhet, du är flexibel som person och ser din arbetsplats som ett team där alla hjälps åt.
Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll, trivs med att ta ansvar och arbetar väl både självständigt och i grupp. Du ska värna om brukarnas integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lyhörd och arbetar med respekt för andra människor.
Du är ansvarsfull och har förmåga att anpassa arbetet efter brukarens behov och ser möjligheter och laget för jaget. Du arbetar för att lösa eventuella hinder och drivs av att ge god service till brukarna.
Du är van vid att dokumentera och har god förståelse för journalföring samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Krav på utbildning
Undersköterska samt inneha yrkesbevis om skyddad titel (bifogas i ansökan)
Krav på arbetslivserfarenhet
Undersköterska
Samordnare eller likvärdig roll inom vård & omsorg
Om anställningen
Antal tjänster: 1
100% med arbete mån-fre och arbetar lätthelger.
Tillträde enligt överenskommelse, provanställning 6 månader.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
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312 80 LAHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen, Senior, Solgården Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000 Jobbnummer
9960254