Itsm-Konsult Med Fokus På Ärendehantering Och Service Management
Castra Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-11
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Vi utmanar de traditionella konsultbolagen och vi kan med stolthet säga att Castra är konsultbranschens mest utvecklande arbetsplats där allt är möjligt. Känns det här som företaget för dig så läs gärna vidare.
Rollen
Implementering och vidareutveckling av ett nytt ärendehanteringssystem. Fokus ligger på att konfigurera, anpassa och optimera lösningen utifrån verksamhetens behov. Konsulten kommer att arbeta nära projektledare och verksamhet för att definiera krav, konfiguration, anpassning, delta i dialoger och bidra med expertkunskap under hela implementationsarbetet.
Uppdragsbeskrivning
I rollen kommer konsulten att:
Delta i workshops med verksamheten och bidra med specialistkompetens inom ärendehantering.
Identifiera och dokumentera verksamhetens krav och behov kopplade till lösningen i samråd med projektledare.
Konfigurera och anpassa ärendehanteringssystemet utifrån verksamhetens processer.
Utforma och implementera processflöden och automatiseringar vid behov.
Arbeta med uppsättning av processer för bland annat Service Requests och Incident Management.
Samarbeta nära projektledare och verksamhetsrepresentanter för att säkerställa att lösningen stödjer verksamhetens mål.
Bidra med rekommendationer kring best practice och framtida utvecklingsmöjligheter.
Det finns även möjlighet att konsulten involveras i närliggande projekt och initiativ inom området.
Kompetens:
Dokumenterad erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystem såsom Freshservice, ServiceNow, Jira eller motsvarande.
Erfarenhet av konfigurering och anpassning av ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av att arbeta med krav i nära samarbete med projektledare och verksamhet.
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya system, processer och verksamhetsbehov.
Erfarenhet av att delta aktivt i workshops med verksamheten.
Meriterande
Erfarenhet av ärendehantering kopplat till GDPR- och HR-processer.
Erfarenhet av lösenordshantering och relaterade processer.
Erfarenhet av Freshservice (Freshworks).
Tidigare arbete med implementering och uppsättning av service management-processer.Publiceringsdatum2026-06-11Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Konsulten bör vara:
Självdriven och självgående.
Målfokuserad och resultatorienterad.
Kommunikativ och trygg i dialog med verksamheten.
Orädd att ställa frågor och tydlig med vad som krävs för att driva arbetet framåt.
Snabblärd och van att snabbt sätta sig in i nya miljöer och system.
Varför ska du välja oss?
Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.
Om Castra
Castra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och systemutveckling. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.
Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work® fem år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.
Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se.
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet? Sök direkt via länken eller kontakta thomas.florentin@castra.se
Tfn: 070-5788391 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7895460-2049186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Castra Group AB
(org.nr 556958-4401), https://karriar.castra.se
Landsvägen 50A (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Castra Jobbnummer
9960260