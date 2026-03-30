Trädgårdsarbetare / Grön assistent till trädserviceföretag

Björk, Axel / Trädgårdsanläggarjobb / Lomma
2026-03-30


Björks Trädservice söker en driven och fysiskt aktiv person som vill jobba utomhus med trädvård och trädgårdsarbete.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi lär upp dig. Det viktigaste är att du är pålitlig, gillar att jobba hårt och trivs utomhus.

Dina arbetsuppgifter
Städning och upplockning efter trädarbeten
Körning av flismaskin
Häckklippning och enklare trädgårdsarbeten
Lastning och transport av material
Vi söker dig som:
Är fysiskt aktiv och van vid utomhusarbete
Har B-körkort (krav)
Är noggrann och ansvarsfull
Vill växa och lära dig mer med tiden
Vi erbjuder:
Fast anställning med provanställning
Bra lön efter erfarenhet
Varierande arbete utomhus
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Skicka ett kort meddelande om dig själv och varför du är rätt person till: axel@bjorkstradservice.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: Axel@bjorkstradservice.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Björk, Axel, https://www.bjorkstradservice.se/

