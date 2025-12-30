Trädgårdsarbetare gräsklippning
Trädgårdsanläggare Hallblom AB / Trädgårdsodlarjobb / Uppsala Visa alla trädgårdsodlarjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädgårdsanläggare Hallblom AB i Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta utomhus, vara i rörelse hela dagarna och bidra till välskötta gröna miljöer? Trivs du med praktiskt arbete och att se tydliga resultat av det du gör? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi söker nu trädgårdsarbetare för gräsklippning till säsongen 2026. Arbetet består främst av gräsklippning och enklare trädgårdsskötsel i våra uppdrag runt Uppsala med omnejd.
Våra arbetsplatser varierar och kan vara allt från bostadsrättsföreningar och skolor till parker, fastighetsområden och kulturmiljöer.Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning med åkgräsklippare och handklippare
Trimning runt kanter, träd, buskar och hinder
Enklare skötselarbete såsom ogräsrensning och städning
Daglig tillsyn av maskiner och utrustning
Rapportering av avvikelser, skador eller förbättringsbehov till arbetsledare
Om dig
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta utomhus i alla väder
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har god samarbetsförmåga och bidrar till bra stämning i gruppen
Har intresse för trädgård och utemiljöKvalifikationer
B-körkort
God förståelse för svenska i tal
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av gräsklippning eller trädgårdsskötsel
Vana vid åkgräsklippare och handmaskiner
Anställningsform
Säsongsanställning (vår-höst 2026)
Heltid eller enligt överenskommelse
Kollektivavtal tillämpas
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-02-01, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan på en gång!
Frågor? Kontakta Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
9666536