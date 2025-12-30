Trädgårdsarbetare gräsklippning

Trädgårdsanläggare Hallblom AB / Trädgårdsodlarjobb / Uppsala
2025-12-30


Vill du arbeta utomhus, vara i rörelse hela dagarna och bidra till välskötta gröna miljöer? Trivs du med praktiskt arbete och att se tydliga resultat av det du gör? Då kan detta vara jobbet för dig!

2025-12-30

Om tjänsten
Vi söker nu trädgårdsarbetare för gräsklippning till säsongen 2026. Arbetet består främst av gräsklippning och enklare trädgårdsskötsel i våra uppdrag runt Uppsala med omnejd.
Våra arbetsplatser varierar och kan vara allt från bostadsrättsföreningar och skolor till parker, fastighetsområden och kulturmiljöer.

Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning med åkgräsklippare och handklippare
Trimning runt kanter, träd, buskar och hinder
Enklare skötselarbete såsom ogräsrensning och städning
Daglig tillsyn av maskiner och utrustning
Rapportering av avvikelser, skador eller förbättringsbehov till arbetsledare

Om dig
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta utomhus i alla väder
Är ansvarstagande, noggrann och självgående
Har god samarbetsförmåga och bidrar till bra stämning i gruppen
Har intresse för trädgård och utemiljö

Kvalifikationer
B-körkort
God förståelse för svenska i tal

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av gräsklippning eller trädgårdsskötsel
Vana vid åkgräsklippare och handmaskiner

Anställningsform
Säsongsanställning (vår-höst 2026)
Heltid eller enligt överenskommelse
Kollektivavtal tillämpas

Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15

Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-02-01, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan på en gång!
Frågor? Kontakta Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Trädgårdsanläggare Hallblom AB (org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta)
752 28  UPPSALA

Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare

Jobbnummer
9666536

