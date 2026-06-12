Lärare åk 4-6 till Ljungbyhedsskolan
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan / Grundskollärarjobb / Klippan Visa alla grundskollärarjobb i Klippan
2026-06-12
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I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Ljungbyhedsskolan ligger ca 12 km från Klippans centrum i ett naturskönt område med skogen och Rönneå som närmsta grannar.Vi är en F-9 skola med ca 370 elever på hela skolan med ett fritidshem om ca 100 elever. För oss är lust och glädje viktiga ingredienser i lärandet, vare sig du är elev eller vuxen. Vi ser en stor fördel i att arbeta tillsammans, att utvecklas och att finnas för varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som lärare på vårt 4-6 på Ljungbyhedsskolan har du ett viktigt och utvecklande uppdrag där du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning av hög kvalitet som väcker elevernas nyfikenhet och förståelse för omvärlden. Du omsätter teori i praktiken och anpassar pedagogiken så att den blir både begriplig, tillgänglig och engagerande för eleverna. I rollen ingår mentorskap där du genom ett tryggt, tydligt och relationsbyggande ledarskap stöttar elevernas kunskapsmässiga och personliga utveckling. Du hjälper oss att bygga ett prestigelöst och sammansvetsat arbetslag där samarbete, kollegialt utbyte och ett gemensamt engagemang för elevernas måluppfyllelse och trivsel står i centrum.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i åk 4-9, gärna med NO-behörighet, och har en god förmåga att omsätta läroplanens mål till en tydlig och engagerande undervisning. Du är en trygg förebild med ett starkt och relationsbyggande ledarskap i klassrummet, och du har en god förståelse för ungdomars utveckling. Rollen kräver att du har en god pedagogisk och didaktisk förmåga samt att du är skicklig på att anpassa din undervisning för att möta varje elevs unika förutsättningar och behov. Vidare är du en lagspelare med god samarbetsförmåga som värdesätter kollegialt utbyte. Du kommunicerar flytande i tal och skrift på svenska för att på ett professionellt sätt kunna samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare samt behärskar digital teknik.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 250813 eller enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge, samt följer EU:s lönetransparensdirektiv. Läs mer här: https://www.klippan.se/naringsliv--arbete/lediga-jobb/lonetransparens-i-klippans-kommun
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331613-2026-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans Kommun
(org.nr 212000-0928)
Trädgårdsgatan 12 (visa karta
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264 80 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Ljungbyhedsskolan Kontakt
Rektor
Rebecka Nilsson rebecka.nilsson@klippan.se 0453-28420 Jobbnummer
9961253